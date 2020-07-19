大齡未婚男女真心話：當年預約的花童都大到變伴娘

▲未婚男女希望透過婚姻聯誼活動，遇到合適的對象。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

姐姐結婚時，請妳當花童，豈料遲未遇到直命天子（女），如今花童都長大！多名想找另一半的大齡未婚男女，向中壢美滿中心慨嘆，多年前，原本長輩或朋友的兒女，預約做他們結婚時的花童，一眨眼赫然發現當年可愛的花童，都已長大只能當伴娘（郎）；而原本對婚姻不積極的他們，也希望透過婚姻聯誼活動，遇到合適的對象。



中壢美滿中心指出，受疫情影響，最近有不少40多歲的未婚男女，一改過去不婚、畏婚、逃婚的想法，報名參加婚姻聯誼活動，希望快找到另一半。他們同時感嘆，原本長輩或朋友的兒女想當結婚時的花童，一眨眼赫然發現當年可愛的花童，如今都已長大。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，許多剛畢業的社會新鮮人在求職之餘，也希望找另一半，出現不少八年級後段班，甚至一位九年級的護專畢業女生報名，讓不少原本抱定不婚的「超齡男女」也受到影響。

年近50，美國名校博士，擔任大學教授告訴徐乃義，早年念書、出國拿博士學位，回國後教學及論文期刊投稿壓力，一晃已近半百，原本過得自由自在，最近受到日本教授松谷明彥影響，不想成為到死之前，一輩子都沒有結過婚的人，就是「生涯未婚者」，認為自己經濟、工作都穩定，當然該結婚！

擔任座艙長的在職空姊告訴徐乃義，過去飛機上飛來飛去，與異性接觸的機會多，但總認為該保持「工作專業關係」，生活被工作占據，收入也不差，認為單身也很快樂，不像其他已婚空姐「人在他鄉」心掛念家。但疫期改變她的想法，也想婚了。

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