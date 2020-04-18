疫期「社交距離」影響婚姻？ 卻不影響年輕男女追愛

▲「社交距離」仍不影響年輕男女交友聯誼。（圖／照片非新聞當事人／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期為了人身安全，保持「社交距離」雖讓台灣防疫成果加分，不過也因此引發部分夫妻，相互懷疑另一半是否感情出軌？中壢區美滿服務中心婚姻諮商專線，近月來，接到不少夫妻因「社交距離」的求助案件，但也發現未婚男女追愛未受「社交距離」影響，資深社工徐乃義對「社交距離」影響婚姻和追愛大不同的現象，覺得前所未有。

徐乃義說，台灣防疫高標準，中央疫情指揮中心建議民眾疫期外出要戴口罩、非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，國人也都自律遵守，不過，「社交距離」也造成不少家庭和社會，人際關係緊張的現象。

中壢區美滿服務中心的諮詢個案中，有不少太太抱怨老公藉著「社交距離」冷漠，懷疑先生是否感情出軌，還有太太以保持「社交距離」不讓老公「碰觸」，讓老公覺得自己恍如瘟神，更有不少求助夫妻因「社交距離」，彼此出現冷漠的緊張關係，讓不少夫妻面臨疫期經濟或工作受影響，生活更加苦悶！

不過，徐乃義也發現，「社交距離」並不影響未婚男女追求愛情及渴望成家的態度，一位女祕書說，「社交距離」沒差啊，約會可戴口罩聊天，一位「利用休假找婚姻的」空姐說，在空中接觸各式各樣的人，只要做好自我防衛就好，跟異性交往很正常。幾位男士則告訴徐乃義，女生不怕疫情，敢出來約會，表示交友動機強，而且也更有主見，將來會是好太太。

徐乃義建議該些熱情男女，即使是「個別一對一」聯誼，仍是要謹守「社交距離」規範，畢竟健康、安全才是最重要。

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