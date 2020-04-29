疫情漸趨緩五一連假找愛情　中壢美滿未婚聯誼報名熱絡

▲中壢區美滿服務中心與公營單位合辦未婚聯誼。（圖／美滿服務中心提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情漸趨緩，五一連假即將到來，不想宅在家的未婚或喪偶男女，連日來陸續向中壢美滿服務中心「預約」於連假期間，安排未婚聯誼；當中，有參加過美滿未婚聯誼活動的王姓空姐，介紹4位停飛的同事參加；還有經營診所的男醫師，以及連鎖書局老闆帶著6名碩士以上學歷的管理幹部報名，希望利用疫期空檔，找到理想伴侶。

中壢美滿服務中心指出，全省有10多家連鎖書局的負責人表示，由於疫情讓書局也面臨經營考驗，但他相信台灣是防疫模範生，希望很快可以度過，趁著最近工作較不忙碌，希望這些幹部早日成家，負責人年輕時也參加過美滿未婚聯誼，所以替每個幹部交一千元報名費，希望他們成功。

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某公營事業的人力資源處主管，去年曾與中壢區美滿服務中心合辦未婚聯誼，員工反應佳，上次沒參加的想參加，上次沒成功的也希望再來，主管允諾，這次第一對成功，將私下包三萬紅包。

一家航空公司的空姐，原本因為飛機停飛，加上媽媽鼓勵，抱著好玩的心情，沒想到美滿服務中心安排的留美博士雖然年收200萬，卻是客氣有禮貌，讓她忍不住告訴同事，「美滿中心有許多優質男！」也讓4位都是碩士學位，外文頂呱呱的空服員報名相親聯誼！

30年前，在美滿服務中心找到另一半的桃園環保局退休公務員，兩名擔任公職、未婚的孩子，也在父母的鼓勵下報名五一連假未婚聯誼。中壢美滿服務中心主任徐乃義表示，防疫期間，保持「社交距離」是一定要的，美滿中心將學經歷、外在、職業、個性等客觀條件符合者安排「個別一對一」，也不失權宜之計。

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