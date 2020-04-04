84歲翁報名「我愛紅娘」　他說：過世妻託夢交待我來找第二春

▲中壢美滿報名未婚「個別一對一」聯誼。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明節是掃墓祭祖的日子，不少單身男女在祭拜祖先時默禱先人，會努力找到「幸福美滿」的另一半，期對先人有交待！一名84歲的張姓退休公務員，太太已往生5年，日前和兒女去掃墓，未料返家當晚太太托夢他再找老伴，張翁告訴中壢美滿服務中心說，「第二春」的女伴只要身體健康、個性開朗就好，家務全交給幫佣。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義說，高齡化的年代，勇敢追愛，年齡已不是問題；清明節前的半個月來，從19歲到84歲，甚至有4位回台的三男一女，先後到該中心報名未婚或二春「個別一對一」聯誼，他們不諱言想找到理想對象，明年祭祖時有人相陪。

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今年84歲的張姓退休公務員說，太太因病往生已5年，幾天前陪兒女提前掃墓，當時天氣出太陽，沒想到掃墓一半竟變天，回家當晚作夢，太太希望他再找老伴，第二天他跟兒媳談此事，兒媳坦言要忙於工作，無法天天陪老爸，希望老爸可以再尋找「第二春」，張先生說，只要女方身體健康、個性開朗就好，不用料理三餐，因為家中有多年幫傭煮三餐。

另一位82歲的「田僑仔」告訴徐乃義，他身強力壯，由於天天運動，因此希望能找個可以生育的續弦，他願意簽字給一半財產，徐乃義告訴他，果真成真，孩子一生下爸爸就80多歲，實在太「殘忍」而婉拒報名！

今年念國小五年級的小男生，父親過世後母親當臨時工養兩個孩子，雖然有慈善機構認養扶助，小男生希望媽媽再找個新爸爸，可以減輕媽媽負擔。34歲的張姓男子，碩士學位，身高175的他是年收入破百萬的高科技工程師，他希望找身高175到180公分的另一半，原因是：從小開始就下定決心要娶高個子女生，因為高個女生個性一定大器又大方。

►我沒有遲到，是時間遲到了！