　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深夜搭公車遭拒載「代步車非輪椅」　漸凍人淚訴：連哭的力氣都沒有

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／胡庭碩）

▲公車司機以「電動代步車不是輪椅」為理由拒載胡庭碩。（圖／翻攝自Facebook／胡庭碩）

記者施怡妏／綜合報導

新北市青年諮詢委員的胡庭碩，因罹患罕見的「脊髓性肌肉萎縮症」（俗稱漸凍症），出門必須依賴電動代步車行動。他今（19）日凌晨從捷運蘆洲站要搭公車回家時，司機竟然以「電動代步車不是輪椅」為理由拒載，轉頭直接開走，令他心寒直呼「我真的太累了，也真的傷心透了」。

胡庭碩在臉書上發文淚訴，家裡住在新北市五股區，平常仰賴大眾運輸工具上下班，每天早上清晨4天就要出門。他表示，今天凌晨12點，準備從蘆洲站搭857公車回家，好不容易等到公車進站，司機竟然以「電動代步車不是輪椅」為理由拒載，即使他向司機說明，代步車符合規定可以上車，對方依然不接受，轉頭就將車子開走，留他一人在原地。

請繼續往下閱讀...

我真的太累了，也真的傷心透了￼￼ 凌晨我被拋棄在路口，我不知道我回不回的了家。 凌晨12:15￼，這一台公車跟我說我的電動代步車不是輪椅，我上了一整天班從早上04:00am起床，終於等到這台公車￼，我太想回家睡覺了￼。 我的電動代步車...

胡庭碩發佈於 2020年7月18日 星期六

胡庭碩表示，「我非常想要同理司機，但面對自己不知道的規則，不是打電話去總公司問，而是選擇在凌晨半夜把我丟在路上，我真的請你告訴我，是不是不夠有同理心，我的心真的太累了，我的精神真的要崩潰了。」

當時胡庭碩的代步車只剩下最後一格電，他指出，「不管是我的人或是我的車，都沒有辦法開過一整座跨越淡水河的橋，但我想要回家，我現在就在蘆洲捷運站路邊，連哭的力氣也沒有」。被司機拋棄在路邊的他，直接在貼文中公布公車司機的車牌，並且附上「行動輔具搭乘大眾交通運輸工具」的規範，證明自己是符合規定的。

幸好後來10分鐘後有一台857公車進站，讓他順利回到家。隨後，他也在臉書上貼上自己安全到家的影片，「感謝大家，我已回到家，電量嗷嗷待哺中￼。」

感謝大家，我已回到家，電量嗷嗷待哺中￼。

胡庭碩發佈於 2020年7月18日 星期六

網友們看完後熱心詢問是否要幫忙，也提供他其他可以回家的方法，「報警，警察都會載你的」、「先到警察局請他們幫忙，夜深了，休息充個電也好」、「你願意等我的話，我去載你！」、「我可以幫你叫計程車，請聯絡我」。也有很多人痛批司機的行為，「這就是歧視」、「我幫你檢舉」、「對於這件事情，真的需要以大動作的方式爭取訴求」、「1999還是要打一下啦」、「太可惡了」。

ET快訊
看電影椅子狂被踢！　後座女護183男友：他腳長
妻5年剖腹生4娃…男星為省錢「搬離月租53萬豪宅」
LINE瘋傳「案455桃機趴趴走」　指揮中心斥假訊息：轉傳最
香港單日新增超過100例確診！　林鄭月娥緊急宣布應變措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

買好市多米「1個月爬滿米蟲」！　內行打臉保存方式不當…傳授4大絕招

快訊／對流雨彈升級！花蓮豪雨警戒、15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

LINE瘋傳「案455桃機趴趴走、未居家檢疫」　指揮中心斥假訊息：轉傳最重罰300萬

酒客隔空猛抓戲謔「可以摸嗎？」　她拒絕卻被老闆趕走…淚嘆：酒促不是酒店

暑假上武嶺避暑！遊客「沙丁魚式」狂湧入　人口密度瞬飆秒變菜市場

深夜搭公車遭拒載「代步車非輪椅」　漸凍人淚訴：連哭的力氣都沒有

單日12小時來回泳渡龜山島！林家和「靠意志前進」成台灣第一人

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

買好市多米「1個月爬滿米蟲」！　內行打臉保存方式不當…傳授4大絕招

快訊／對流雨彈升級！花蓮豪雨警戒、15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

LINE瘋傳「案455桃機趴趴走、未居家檢疫」　指揮中心斥假訊息：轉傳最重罰300萬

酒客隔空猛抓戲謔「可以摸嗎？」　她拒絕卻被老闆趕走…淚嘆：酒促不是酒店

暑假上武嶺避暑！遊客「沙丁魚式」狂湧入　人口密度瞬飆秒變菜市場

深夜搭公車遭拒載「代步車非輪椅」　漸凍人淚訴：連哭的力氣都沒有

單日12小時來回泳渡龜山島！林家和「靠意志前進」成台灣第一人

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

酸蔡英文不肯修財劃法　柯文哲：修完以後負債就沒藉口了

卡車衝來！狼犬強尼「肉身護童」被撞死　彰化37年忠犬墓卻要消失了

全中運屏東啟動　台東體育會19日慰勞代表隊職員

蔡英文喊出「重新找回高雄的光榮」　吳益政：先幫忙解決高雄財務！

擬對港駐台官員祭「不延長簽證」反制　陸委會：捍衛國家尊嚴

豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

宋玧妸遭下藥撿屍　不雅照老公也收到！發狠反擊渣男：我要你見血

買好市多米「1個月爬滿米蟲」！　內行打臉保存方式不當…傳授4大絕招

失婚女偶像為養家拍「大尺度寫真」！　竟「滯銷9萬多本」血本無歸

Red Velvet瑟琪放送事故　「比中指嚇歪」緊急收手⋯表情包瘋傳

將失去媽媽的10隻雛鴨倒池中　陌生母鴨游過來...整窩秒收編

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

「三倍券折到」全聯拒收！網闢謠：鈔票折痕更多

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

神人捕捉台灣出現類極光光柱奇景

18歲工地歌神背景曝光　女粉暴動

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」

更多熱門

相關新聞

生日打開舊信箱　驚見「過世父親寄祝福」

生日打開舊信箱　驚見「過世父親寄祝福」

英國一名22歲女子的父親在今年4月病逝，她在上個月度過了第一個沒有父親在身旁的生日，當天她無意地打開過去使用的電子信箱，竟意外發現父親留下來的生日祝福，讓她感動落淚，「爸爸一定是知道自己剩下的時間不多了，才會這麼做。」

23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機沒道歉

23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機沒道歉

提拔抗疫傑出人士！ 金銀潭醫院院長張定宇升任湖北衛健委副主任

提拔抗疫傑出人士！ 金銀潭醫院院長張定宇升任湖北衛健委副主任

公車司機苦拚5年！年終金額逼哭女兒

公車司機苦拚5年！年終金額逼哭女兒

電動代步車沒電警協助推充電　近千網友按讚

電動代步車沒電警協助推充電　近千網友按讚

關鍵字：

胡庭碩漸凍人公車司機電動代步車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面