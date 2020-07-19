深夜搭公車遭拒載「代步車非輪椅」　漸凍人淚訴：連哭的力氣都沒有

▲公車司機以「電動代步車不是輪椅」為理由拒載胡庭碩。（圖／翻攝自Facebook／胡庭碩）

記者施怡妏／綜合報導

新北市青年諮詢委員的胡庭碩，因罹患罕見的「脊髓性肌肉萎縮症」（俗稱漸凍症），出門必須依賴電動代步車行動。他今（19）日凌晨從捷運蘆洲站要搭公車回家時，司機竟然以「電動代步車不是輪椅」為理由拒載，轉頭直接開走，令他心寒直呼「我真的太累了，也真的傷心透了」。

胡庭碩在臉書上發文淚訴，家裡住在新北市五股區，平常仰賴大眾運輸工具上下班，每天早上清晨4天就要出門。他表示，今天凌晨12點，準備從蘆洲站搭857公車回家，好不容易等到公車進站，司機竟然以「電動代步車不是輪椅」為理由拒載，即使他向司機說明，代步車符合規定可以上車，對方依然不接受，轉頭就將車子開走，留他一人在原地。

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我真的太累了，也真的傷心透了￼￼ 凌晨我被拋棄在路口，我不知道我回不回的了家。 凌晨12:15￼，這一台公車跟我說我的電動代步車不是輪椅，我上了一整天班從早上04:00am起床，終於等到這台公車￼，我太想回家睡覺了￼。 我的電動代步車... 由胡庭碩發佈於 2020年7月18日 星期六

胡庭碩表示，「我非常想要同理司機，但面對自己不知道的規則，不是打電話去總公司問，而是選擇在凌晨半夜把我丟在路上，我真的請你告訴我，是不是不夠有同理心，我的心真的太累了，我的精神真的要崩潰了。」

當時胡庭碩的代步車只剩下最後一格電，他指出，「不管是我的人或是我的車，都沒有辦法開過一整座跨越淡水河的橋，但我想要回家，我現在就在蘆洲捷運站路邊，連哭的力氣也沒有」。被司機拋棄在路邊的他，直接在貼文中公布公車司機的車牌，並且附上「行動輔具搭乘大眾交通運輸工具」的規範，證明自己是符合規定的。

幸好後來10分鐘後有一台857公車進站，讓他順利回到家。隨後，他也在臉書上貼上自己安全到家的影片，「感謝大家，我已回到家，電量嗷嗷待哺中￼。」

感謝大家，我已回到家，電量嗷嗷待哺中￼。 由胡庭碩發佈於 2020年7月18日 星期六

網友們看完後熱心詢問是否要幫忙，也提供他其他可以回家的方法，「報警，警察都會載你的」、「先到警察局請他們幫忙，夜深了，休息充個電也好」、「你願意等我的話，我去載你！」、「我可以幫你叫計程車，請聯絡我」。也有很多人痛批司機的行為，「這就是歧視」、「我幫你檢舉」、「對於這件事情，真的需要以大動作的方式爭取訴求」、「1999還是要打一下啦」、「太可惡了」。