生日打開舊信箱！驚見「過世父親寄祝福」傻了...她淚崩：明白爸爸的用意

▲一名女子收到病逝父親的生日祝福。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者康心禹／綜合報導

英國一名22歲女子的父親在今年4月病逝，她在上個月度過了第一個沒有父親在身旁的生日，當天她無意地打開過去使用的電子信箱，竟意外發現父親留下來的生日祝福，讓她感動落淚，「爸爸一定是知道自己剩下的時間不多了，才會這麼做。」

據BBC報導，娜塔莎（Natasha Salman）的父親罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人），飽受病痛的折磨已有5年，不幸在今年4月24日離世。娜塔莎在過生日之前，曾希望能夠在夢中與父親相聚，卻一直無法實現，她為此感到非常的失望。

娜塔莎在生日當天，無意打開了過去曾使用的電子信箱，並點開了垃圾郵件查看，竟發現一封寄件人顯示「baba」（波斯語中父親的意思）的信件，點進去一看內容寫著，「生日快樂，親愛的娜塔莎，爸爸永遠愛妳。」她看到文字後瞬間忍不住淚水，哭了出來。

娜塔莎透露，自己在上大學後有另外使用的信箱，不過她的父親在患病2年後，也就是2017年開始設置了電子郵件提醒，每一年這些祝福都會發送到她和其他姊妹的信箱當中。

娜塔莎認為，爸爸一定是知道自己剩下的時間不多了，才會這麼做，她事後也將父親的信件公開到Twitter上，感動許多網友，許多人也開始懷念起自己逝去的親人。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】