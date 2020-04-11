提拔抗疫傑出人士！　金銀潭醫院院長張定宇升任湖北衛健委副主任

▲武漢金銀潭醫院院長張定宇。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

隨著武漢解封，大陸湖北的新冠肺炎疫情考驗也進入新的階段。在疫情發生期間，湖北省擬破格提拔4名有特殊貢獻的人員，其中，現年57歲的金銀潭醫院院長張定宇，將獲得重用，或升任湖北省衛生健康委員會副主任。

▲金銀潭醫院院長張定宇患有「漸凍症」。（圖／翻攝新華網）

《湖北日報》報導，武漢市金銀潭醫院院長張定宇，業務能力突出，當首批不明原因肺炎患者轉入金銀潭醫院後，當機立斷組建隔離病區，採集病人支氣管肺泡灌洗液送檢，為實驗室確認病毒贏得了時間。

張定宇身患「漸凍症」，妻子也在這段時間感染新冠肺炎，但他仍堅守在抗疫第一線，張定宇曾提到，「我必須跑得更快，才能跑贏時間」。對此，經湖北省委組織部10日報請省委研究同意，擬提拔張定宇任省衛生健康委員會黨組成員、副主任。

▲21歲的護士梁順，自金銀潭醫院第一批收治新冠肺炎患者起，一直守在ICU病房。（圖／翻攝中國青年報）

據悉，武漢金銀潭醫院為傳染病專科醫院，自2019年12月29日首批7名新冠肺炎患者轉入後，啟動防疫機制，曾創下首批結合中西醫治療方式，成功讓8名患者出院的案例，至今仍有危重症病患在院區內的ICU病房。

武漢解封前夕，金銀潭醫院內一位85歲的重症病患，經過52天的治療觀察，經核酸檢測為陰性，成功康復，也使這位老奶奶，成為該院區內近期出院年齡最大的患者。