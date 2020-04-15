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23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機至今沒道歉…怒控「客運公司草草了事」

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▲▼台中北屯公車輾斃女騎士，畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲張姓女騎士遭公車輾斃，家屬心痛。（圖／記者鄧木卿翻攝）

地方中心／綜合報導

台中市北屯區崇德路、天津路口12日發生一起死亡車禍！23歲張姓女騎士晚間8時41分左右在路口停等紅燈，孰料，卻遭後方謝姓駕駛開的公車輾過，遭拖行後頭顱變形慘死。事件發生至今3日，張女姊姊託朋友PO文透露，司機到現在都未出面道歉，客運公司也草草了事，心碎求一個公道。

回顧事發經過，張女12日曾向家人稱「會回家吃晚餐」，孰料，卻在機車停等區內等待紅燈時，突遭一輛公車猛力撞擊，導致她反應不及，當場連人帶車摔跌在地，並被公車輾過，卡前輪拖行8公尺遠，雖經緊急送醫搶救，但仍因頭顱變形、傷勢過於嚴重宣告不治。

針對肇事原因，肇事司機一下稱是「公車視線死角」，一下又稱「機械故障」。對此，張女姊姊13日表示，家屬都無法相信司機的說詞，情緒一度潰堤，在鏡頭前哽咽流淚，「你把我妹妹帶走了」；張父則稱，「我女兒停在他（司機）面前3公尺處」，質疑司機「死角看不到」的說詞，直言「做錯事就大聲說出來，我現在只想要一個公道」。

另外，警方13日向家屬表示，公車上行車紀錄器、內鏡頭全壞，因此無法取得事發時的影像，讓家屬相當無法接受，直呼「怎麼可能」！

▲23歲張姓女騎士遭公車輾斃，公車司機稍早以5萬元交保。（圖／記者鄧木卿攝）

▲23歲張姓女騎士遭公車輾斃，公車司機以5萬元交保。（圖／記者鄧木卿攝）

而張女男友則透露，12日晚間該間客運公司有派員慰問，但對方遞出一張名片表示，上頭的2支電話是公務機，打了也不一定是他本人接，他們是輪班制，讓他忍不住質疑，「一個這麼大的公司，他的操作怎麼會是這樣，是要我家屬每打一通就要講一遍給輪班的人聽嗎？」

13日傍晚5時許，肇事的謝姓駕駛被依業務過失致死，以5萬元的金額交保，更讓張父氣憤不已，直喊「一條人命就這樣5萬交保，真的太誇張了」。

事發至今第3日，張女姊姊委託朋友在臉書社團「爆料公社」中PO文指出，「事發至今已經過了三天了，司機尚未出面道歉，客運公司也草草了事」，希望若有目擊證人或有行車紀錄器錄下當時的事發經過，麻煩提供給家屬，忿忿不平地稱，「司機狂改口供，一下說死角，一下說有看到太緊張，然後行車記錄器又沒裝，一直在狡辯」，希望網友能幫忙分享，「還這個家庭一個公道」。

不少網友看到PO文後紛紛回應，「公車的高度不比大貨車高，而且又離騎士有段距離還算是正前方，要凹說死角很牽強了」、「這影片我看了好幾次，司機煞車停車時，騎士就已經再公車的正前方了，騎士完全不是突然繞過來那種，公車司機說有視線死角簡直是瞎扯」、「而且公車等紅燈時，是詭異的慢慢向前.....」。

▲▼23歲張姓女騎士 。（圖／家屬提供）

▲23歲張姓女騎士命喪輪下，讓家屬感到相當心碎 。（圖／家屬提供）

▲▼23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機至今沒道歉。（圖／翻攝爆料公社）

▲張女姐姐請朋友代PO文。（圖／翻攝爆料公社）

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