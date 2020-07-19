「台灣防疫近乎完美！」日企百分百正面肯定　勝越南中韓

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本媒體一份調查顯示，派駐台灣的日企人員受訪者，全數給予台灣政府防疫作為正面評價，有日企人員稱讚說，從疫情初始到現在為止，台灣政府「防疫作為近乎完美」。

日本共同社集團旗下提供亞洲日系企業經濟新聞的NNA報導，日前曾以派駐在亞太15國或地區日系企業人員為對象，調查他們如何評價派駐國政府的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情因應作為。

結果顯示，成功抑制疫情擴散的台灣與越南政府獲得極高評價；但對於印尼政府在疫情持續擴散時決定放寬防疫限制，則給予「疏於因應」嚴厲批評。

至於不顧疫情有擴大傾向依然恢復經濟活動的印度及菲律賓，則是評價兩極。

NNA在6月25日到29日透過網路進行調查，受訪者對所派駐國家政府因應疫情評價有5個選項，分別是「高度正面評價」、「某種程度正面評價」、「無法評價」、「不太能正面評價」、「完全無法正面評價」，總計有1318人回答。

台灣在這項調查中獲得極高評價，高達93%給予「高度正面評價」，剩下7%受訪者給予「某種程度正面評價」，也就是說派駐台灣的日企人員受訪者，全數肯定台灣政府防疫作為。

在台灣從事服務業的日企人員說，台灣基於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時的教訓及早因應這次疫情，能讓感染患者與死亡病例不致增加，「資訊公開也很透明」。

另一名從事服務業的日企人員說，從疫情初始到現在為止，「防疫作為近乎完美」。

▲越南航空一名員工在機上消毒，藉此防範新冠肺炎疫情。（圖／路透）

除了台灣，越南、中國及韓國也是獲多數受訪者給予好評的國家。

有85.9%受訪者給予越南「高度正面評價」，「某種程度正面評價」也有13.1%，總計99%受訪者給予正面評價。

在越南從事金融業的日企人員說，「只有社會主義國家才有的決斷力與統制力」；另一位從事貿易業的日企人員說，偶爾可以看到政府徹底封鎖一棟大樓等進行隔離，「確診患者資訊也迅速公布」。

中國方面也有63.7%受訪者給予「某種程度正面評價」，另有27.1%受訪者給予「高度正面評價」，只有極少數不到1%受訪者未給予正面評價。

派駐中國的汽機車零組件日企人員說，雖然疫情爆發初期的作為大有問題，但之後在政府主導下實施強力防疫對策，可以給予正面評價。

▲南韓有意將台灣列入第一波的「旅遊泡泡」名單，希望能盡快推動觀光產業復興。（圖／路透）

至於韓國，有75%受訪者給予「某種程度正面評價」，另有18.8%受訪者給予「高度正面評價」，派駐當地的石化能源業日企人員說，韓國利用「得來速」方式徹底進行大量篩檢，「透過詳細調查個人資訊追蹤感染途徑，確有實際效果」。

反觀日本防疫作為又如何？根據日本共同社6月20日到21日所進行全國性民調，僅有48.8%日本民眾給予正面評價，勉強高於未給予正面評價的44.7%受訪者。

日本首相安倍晉三政府支持率持續下滑，較上次在5月底調查減少2.7個百分點，來到36.7%；不支持率則較5月底調查增加4.2個百分點，為49.7%。

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