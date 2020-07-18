土生土長台北人「到南部生活太困難」！網點1關鍵：像廢了雙腳

▲許多人認為南北差異最大的是「交通」。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣雖然不大，但是各地區都有自己獨特的文化風情，生活習慣、食物口味也不一樣，一名網友看到PTT上，有位台北人要離開家鄉到外地打拼，很多人都留言，「台北人去南部生活太困難」，讓他不禁感到疑惑，台灣就這麼小，「生活型態真的差很多嗎？」

原PO在PTT版上看到某篇文章， 內容提到該網友正在為情所苦，「簡言之就是人要離開原本的生活圈」，然而他發現，底下很多人留言，紛紛認為，「要一個在北部土生土長的人去南部生活真的太困難」，讓他不禁感到困惑，「台灣就這麼小一條蕃薯，南北的生活型態有差到如此誇張嗎？」

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貼文一出後，許多人認為交通是南北的主要差異，「交通方式絕對有差，尤其北市大眾運輸很方便」、「台北人超習慣捷運跟公車又一堆不會騎車的，還以為每個地方都有誠品跟星巴克」、「不會開車騎車在南部就只有一隻腳」、「從小就住雙北、仰賴公車捷運的人，到了南部會像廢了雙腳一樣」、「南部沒代步工具很不方便」。

也有人提到南北雖然不同，但各自都有優缺點，「南部比較好，一台車附近三縣市都是一小時到達」、「北部除了比較有資源外就只有擠，整天就是塞」、「接觸南部人會覺得他們比較大喇喇 ，但換個角度想，他們比較直接沒心機」、「台北以外都沒有規劃好人行道，又沒捷運就...」、「有冬天跟沒冬天的差別」。

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