香港單日新增超100個案　林鄭月娥公布緊急措施

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港第三波新冠肺炎疫情持續擴散，19日新增確診超過100人，特首林鄭月娥下午召開緊急記者會，宣布包含公務員在家上班等多項防疫措施。

林鄭月娥下午率領食衞局、公務員事務局、教育局及勞福局、衞生署及醫管局抖等多部門召開記者會。她表示，上午召開政府高層會議時，得知今日最新確診個案超過100例，創單日個案新高。由於這次疫情以本地案例為主，更嚴重也更棘手，主要因為涉及的群體很多，像是計程車司機、安養院職員等。

林鄭月娥指出，從週一（20日）開始，各政策局及部門只提供緊急服務，大部分櫃檯服務暫停，有關公務員在家工作，具體細節將由各部門公布。不過，此次應變措施中，仍有近六成公務員需要上班，提供緊急服務，包括紀律部隊及抗疫工作。

除了政府部門分流之外，她也提到，港府接下來將研究修法室內的公共場所要強制佩戴口罩，有待行政會議通過，至於目前實施的餐廳「晚六朝五」禁止堂食措施，會延長一星期。

針對現階段疫情，香港食物及衞生局局長陳肇始在接受無線電視節目《講清講楚》時提到，近日的確診個案分散在不同地區和不同行業。她坦言，目前疫情非常嚴竣，由於確診個案急增，需入住檢疫中心的密切接觸者人數也增加，對檢疫措施造成壓力。

香港截至18日止，已累計有1,778起新型冠狀病毒肺炎確診及疑似個案，數量已超過2003年SARS染疫個案總數。

▲香港爆發第三波疫情 。（圖／路透社）