　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港單日新增超100個案　林鄭月娥公布緊急措施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港第三波新冠肺炎疫情持續擴散，19日新增確診超過100人，特首林鄭月娥下午召開緊急記者會，宣布包含公務員在家上班等多項防疫措施。

林鄭月娥下午率領食衞局、公務員事務局、教育局及勞福局、衞生署及醫管局抖等多部門召開記者會。她表示，上午召開政府高層會議時，得知今日最新確診個案超過100例，創單日個案新高。由於這次疫情以本地案例為主，更嚴重也更棘手，主要因為涉及的群體很多，像是計程車司機、安養院職員等。

林鄭月娥指出，從週一（20日）開始，各政策局及部門只提供緊急服務，大部分櫃檯服務暫停，有關公務員在家工作，具體細節將由各部門公布。不過，此次應變措施中，仍有近六成公務員需要上班，提供緊急服務，包括紀律部隊及抗疫工作。

除了政府部門分流之外，她也提到，港府接下來將研究修法室內的公共場所要強制佩戴口罩，有待行政會議通過，至於目前實施的餐廳「晚六朝五」禁止堂食措施，會延長一星期。

針對現階段疫情，香港食物及衞生局局長陳肇始在接受無線電視節目《講清講楚》時提到，近日的確診個案分散在不同地區和不同行業。她坦言，目前疫情非常嚴竣，由於確診個案急增，需入住檢疫中心的密切接觸者人數也增加，對檢疫措施造成壓力。

香港截至18日止，已累計有1,778起新型冠狀病毒肺炎確診及疑似個案，數量已超過2003年SARS染疫個案總數。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港爆發第三波疫情 。（圖／路透社）

ET快訊
看電影椅子狂被踢！　後座女護183男友：他腳長
妻5年剖腹生4娃…男星為省錢「搬離月租53萬豪宅」
LINE瘋傳「案455桃機趴趴走」　指揮中心斥假訊息：轉傳最
香港單日新增超過100例確診！　林鄭月娥緊急宣布應變措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

擬對港駐台官員祭「不延長簽證」反制　陸委會：捍衛國家尊嚴

連13天無本地確診　北京下調公衛應急響應等級

香港單日新增超100個案　林鄭月娥公布緊急措施

《環時》批川普毒化21世紀　限制共產黨員入境「一定會遭報應」

安徽巢湖水位破歷史新高　三河鎮3.1萬人「緊急撤離」

「疫情前所未見」香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

美國制裁香港引疑慮　港政務司長喊話：影響有限

才出生46小時被偷！警花76hrs「尋嬰大作戰」找到了...爸媽揪心痛哭

駕訓班教練「強逼女學員開車」　傳想抱你被老公目睹...旅館半裸起衝突！

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

擬對港駐台官員祭「不延長簽證」反制　陸委會：捍衛國家尊嚴

連13天無本地確診　北京下調公衛應急響應等級

香港單日新增超100個案　林鄭月娥公布緊急措施

《環時》批川普毒化21世紀　限制共產黨員入境「一定會遭報應」

安徽巢湖水位破歷史新高　三河鎮3.1萬人「緊急撤離」

「疫情前所未見」香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

美國制裁香港引疑慮　港政務司長喊話：影響有限

才出生46小時被偷！警花76hrs「尋嬰大作戰」找到了...爸媽揪心痛哭

駕訓班教練「強逼女學員開車」　傳想抱你被老公目睹...旅館半裸起衝突！

放假都在睡還是累到不行？有在動才能真正「休息」　10件該做的事快筆記

SM唯一可以變胖的歌手！　李秀滿喊話神童⋯網感動哭了

中職／林立連3場轟富邦登打擊雙冠王　大學培養成熟想法

酸蔡英文不肯修財劃法　柯文哲：修完以後負債就沒藉口了

卡車衝來！狼犬強尼「肉身護童」被撞死　彰化37年忠犬墓卻要消失了

全中運屏東啟動　台東體育會19日慰勞代表隊職員

蔡英文喊出「重新找回高雄的光榮」　吳益政：先幫忙解決高雄財務！

擬對港駐台官員祭「不延長簽證」反制　陸委會：捍衛國家尊嚴

豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

宋玧妸遭下藥撿屍　不雅照老公也收到！發狠反擊渣男：我要你見血

將失去媽媽的10隻雛鴨倒池中　陌生母鴨游過來...整窩秒收編

大陸熱門新聞

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」

婆婆進7家店狂偷衣服　只為給媳婦穿

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

嬰兒出生46小時被偷　警花76hrs找到了

不爽沒收到畢業花！　女老師叫全班罰站「狂吐學生口水」

28歲男虐殺7歲繼子！恐怖演技險騙過所有人

困電梯內手機沒帶！母女喝尿維生4天

港插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣

更多熱門

相關新聞

LINE瘋傳案455桃未居家檢疫　指揮中心斥：轉傳最重罰300萬

LINE瘋傳案455桃未居家檢疫　指揮中心斥：轉傳最重罰300萬

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增一例境外移入個案（案455），通訊軟體也不斷流傳該名案例返台後，沒有依照規定進行居家檢疫，還在桃機趴趴走。對此，指揮中心表示，針對散播留言已經依法送警方偵辦，隨意散播和轉傳者，最重可罰300萬元。

北京下調公衛應急響應等級

北京下調公衛應急響應等級

香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

40多歲男香港返台確診「機上全程戴口罩」　前後兩排8名旅客居家隔離

40多歲男香港返台確診「機上全程戴口罩」　前後兩排8名旅客居家隔離

關鍵字：

香港港府防疫新冠肺炎新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面