台灣草蝦暨養殖協會　振興沿海地區優質文蛤魚蝦展售黃偉哲肯定

▲台南市長黃偉哲等人，肯定台灣草蝦暨養殖協會，振興沿海地區舉辦優質文蛤魚蝦展售活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣草蝦暨養殖協會18日上午在七股區龍山宮，舉辦2020年度振興沿海地區優質文蛤魚蝦展售及線上導購活動，市長黃偉哲、立委陳亭妃及秘書陳世輝、市議員陳昆和、蔡秋蘭及行政院雲嘉南服務中心副執行長王開玹等人特到場加油打氣，肯定台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富，對振興沿海地區優質魚貝類等的努力。

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台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富表示，由於新冠肺炎疫情影響民眾生活及產業，導致供需失衡，台南沿海地區養殖白蝦、草蝦、文蛤、虱目魚等水產品產量過多，面臨銷售困難的窘境，嚴重影響當地漁民生計收入，因此藉由舉辦試吃、展售、行銷、線上導購活動，協助養殖漁民銷售白蝦、草蝦、文蛤、虱目魚等水產品。

在龍山宮的展售現場，還設置優質白蝦、草蝦、文蛤、虱目魚等水產品看板展覽，介紹白蝦、草蝦、文蛤、虱目魚等水產品生產歷程等相關資料，並結合在地養殖特色導覽問與答活動，讓大小民眾更加認識白蝦、草蝦、文蛤、虱目魚等優良水產品。

陳勤富表示，活動現場銷售生態混養魚蝦產品，包括不同季節混養蝦種、文蛤、整尾無刺虱目魚、白蝦、草蝦等，後續並持續以網路導購方式使消費者持續回購，預期帶來不少經濟效益，奠定台灣優質漁產品形象，提升沿海地區優質白蝦、草蝦、文蛤、虱目魚水產品的品牌知名度，備受好評。

・消除暗沉、補水鎮定