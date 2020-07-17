傳港府要求台官員簽「一中」文件才換簽證！陸委會回應了

▲陸委會。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

港版國安法正式生效後，現在卻傳出台灣駐香港辦事處的官員遭到港府告知，如果不簽署支持「一個中國」的相關文件，就無法拿到續發的簽證。陸委會也證實，目前駐港辦事處的代理處長高銘村已因此返台。

據《路透社》報導，一名知情的台灣政府官員透露，台灣駐香港辦事處的多名同仁，都被港府要求簽署支持「一個中國」的相關文件，「不簽就不給簽證」。他表示這項動作「史無前例」，並稱將對台港造成「不必要的政治阻礙」，但還是強調同仁會堅守立場、崗位，讓台港合作交流服務不受到影響。

陸委會證實此事，由於拒絕簽署支持「一個中國」原則的文件，台灣駐香港辦事處的代理處長高銘村已於週四（16日）離港返台。

陸委會強調，台灣的駐港機構是經過台港政府協商並換文同意設立的，香港應遵守共同協議，保障該機構不受任何政治干擾，且不應在雙方同意的規範外，建立不必要的障礙，並希望能回到雙方既有的共識基礎處理相關事宜，共同維繫台港正常交流及雙方民眾的權益。

另一方面，中國外交部發言人華春瑩今（17）日對此則稱，她不了解情況，但「世界上只有一個中國，這是事實，也是國際共識。台灣方面有些人怎麼能稱之為『不必要的政治障礙』呢？」

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