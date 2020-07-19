「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突炸驚人之語...秒超越全球確診數

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導



伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）18日突爆出驚人之語，稱國內已有2500萬人民感染新冠肺炎，3500萬人有被感染的風險。如果羅哈尼所說為真，等同伊朗確診人數超越了全球確診總數，且與原本官方通報的確診數字差異極大，目前羅哈尼還未解釋為何會出現此差異。

根據路透社報導，羅哈尼在電視演說上爆出這段驚人之語，因為他所說出的感染數字遠高於當天官方通報的數字「271,606」。羅哈尼還說，2500萬數字是根據衛生部一份新研究報告而來。

▲ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）



報導也指出，羅哈尼當天在電視轉播的演說上表示，「我們估計到現在為止，已有2500萬伊朗人感染新冠病毒，約有14000人喪命，可能約有3500萬人處於被感染的危險之中，已有超過20萬人住院」，衛生部估計未來幾個月數字還會翻倍」。據了解，目前羅哈尼並未解釋為何會出現如此之大的數字差異。



根據約翰霍普金斯大學的統計數字顯示，目前全球確診病例約達1411萬例，最嚴重的國家是美國，有364.7萬例，伊朗通報超過27萬例，如果羅哈尼所說為真，那會是相當嚇人的疫情，等同全國約有一半的人口都面臨病毒感染的風險，更一口氣超越全球確診總數。