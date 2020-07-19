避美印聯手封殺　路透：TikTok考慮在倫敦設總部

▲為避免被封殺，抖音海外版TikTok屢傳與北京母公司的切割行為。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

受中美、中印關係緊張影響，北京公司字節跳動旗下APP「TikTok（抖音海外版）」，正尋求與母公司切割，以規避封殺。據路透社報導，知情人士稱，TikTok在過去的幾個月內，一直在與英國政府談判，討論將總部設於倫敦的可能性。

TikTok是一款以音樂為核心的短影音社交軟體，在中國大陸境內以本土版本「抖音」運行，海外版本TikTok則是提供給國際用戶使用，其下載和安裝量曾在美國市場躍居第一位，兩版本均為北京字節跳動公司所有。

▲用手機拍攝、製作短影音並上傳社交平台，成為時下年輕人流行的娛樂方式。（圖／CFP）

值得注意的是，近期在中印、中美關係緊張下，印度電子資訊技術部於6月29日先以害印度主權完整及國家安全為由，禁止使用包括TikTok在內的59款中國APP，而後美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也提到，要禁用TikTok，使得字節跳動成為繼華為之後，下一個美中對壘的熱點。

美國政府指控，強烈懷疑字節跳動公司接受中國政府的要求，蒐集用戶個資隱私後，上繳給北京當局。白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）17日說，預期TikTok將脫離北京母公司獨立營運，會比被禁用好。

事實上，由於TikTok在歐美流行，並曾在日本、泰國、印尼、德國、法國和俄羅斯等地，多次登上當地App Store或Google Play總榜的首位，以至5月中旬時，就曾有外媒報導稱，TikTok將在倫敦開設新的辦公室，顯示路透社報導內容並非空穴來風。

按照當時TikTok官方招聘頁面顯示，在他們於全球招聘的近1000位員工中，開出最多職缺的地點在倫敦，包括AI工程師、產品開發經理、系統工程師等職位。

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