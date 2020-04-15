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華郵：美外交官2年前就警告「武漢實驗室危機」！五角大廈說明

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲《華盛頓郵報》報導，美國駐華外交官2年前就曾針對武漢實驗室的研究提出示警。圖為新冠病毒3D影像。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》於14日報導，美國駐華外交官2018年1月參訪中國科學院武漢病毒研究所（WIV），發現那裡正在研究蝙蝠冠狀病毒，但安全性不足，發了2封電報回到國務院，要求額外協助與支援。此消息一出，再度掀起新冠病毒來源的揣測。五角大廈召開記者會說明，根據情報調查，「目前還沒有定論，雖然有力證據指向自然起源，但我們並不確定。」

《華盛頓郵報》報導，美國駐華大使館2018年1月多次派遣科學外交官參訪武漢病毒研究所，發現那裡正在進行高風險的蝙蝠冠狀病毒實驗，但對於管理與安全設施不足感到憂慮，為此向國務院寄了2封電報，要求提供更多協助。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲《華盛頓郵報》引述電報指出，美國外交官對於實驗室的安全表達疑慮，要求協助。（圖／路透社）

根據報導，電報內文提到，這項研究涉及蝙蝠冠狀病毒，存在著傳染給人類、演變成SARS般疫情的可能性，不僅重要也很危險，「他們（WIV科學家）注意到新實驗室嚴重缺乏受過適當訓練的技術人員與調查人員，以利安全操作這個高級別的實驗」，雖然中方研究者已獲德州大學加爾維斯頓國家實驗室（Galveston National Laboratory）與其他美國機構的協助，但仍要求額外支援。

《衛報》報導，美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將麥利（Mark Milley）14日表示，網路與許多媒體平台出現對於病毒起源的謠言與揣測，「我們對此很有興趣，也展開很多情報調查。我目前只能說還沒有定論，雖然有力證據指向了自然起源，但我們並不確定。」

新冠病毒的來源眾說紛紜，北京官方說法是武漢野味市場的動物傳染給人類，但目前沒有確切證據，醫學期刊《刺胳針》（Lancet）一份研究分析了前41例病患，其中27人曾直接接觸市場，但目前已知的首宗確診卻沒有。大多科學家目前認為新冠病毒來自蝙蝠，再透過中間宿主傳染給人類，先前也傳出生化武器等陰謀論說法。

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