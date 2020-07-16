颱風天拋錨！他探望未婚妻　一下車「秒被雷劈」當場慘死

▲俄羅斯一名23歲男子在前往拜訪未婚妻的途中遭遇雷擊慘死。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）



記者吳美依／編譯

俄羅斯薩哈（Yakutia）的丘拉普欽斯基區（Churapchinsky District）發生一起離奇案件，23歲的芭蕾舞者瓦西里（Vassily Kirillin）在颱風天開車探訪未婚妻瑪麗亞（Maria Kuzmina），未料半路拋錨。他才一打開車門，就突然遭遇雷擊，當場身亡。

Ballet dancer, 23, dies after being hit by lightning as he walked to fiancée's homehttps://t.co/Vm6DfY9LdD pic.twitter.com/ZU2PAC2fev — Daily Mirror (@DailyMirror) July 15, 2020

綜合外媒報導，瓦西里探望未婚妻，車子卻在半途拋錨。他決定改以步行的方式前往，未料一下車立刻遭遇雷擊，當場身亡。丘拉普欽斯基區當時遭遇罕見的颱風，他死亡當晚當地也發生強烈的暴風雨。

An aspiring ballet dancer Vasily Kirillin, 23, was killed by lightning strike in Yakutia. He was on a visit to fiancé Maria, a fellow ballerina from Yakutsk Opera and Ballet Theatre when he got caught in a storm pic.twitter.com/LUn1cuQoZq — The Siberian Times (@siberian_times) July 15, 2020

瓦西里與瑪麗亞都是雅庫次克（Yakutsk）薩哈歌劇與芭蕾劇院（Sakha Opera & Ballet Theatre）的舞者，他也曾在該劇院國內外的巡迴演出中表演。據悉，男方先前曾被俄國軍隊徵召入伍2年，女方也耐心等待，熬過分離的時間，兩人最近正在籌備婚禮，沒想到卻發生悲劇。

劇院發布聲明哀悼瓦西里，「一場悲劇意外終止了他充滿力量、能量與創意性計畫的人生」。首席舞者費內多娃（Venera Fedotova）說，「他們都是我的同學，瑪麗亞正在努力堅持下去，他們已經在一起6年了」。

雅庫次克是世界上最寒冷的城市之一，但上周氣溫卻達到破紀錄的攝氏35度。當地人認為，氣候變遷導致原本屬於「熱帶」的高溫與颱風來襲，釀成災禍。

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