懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

▲公共電梯人來人往。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

人有時候總會貪圖方便，然而太過粗心恐怕會得不償失。大陸重慶1名男子近日要拿錢給祖父，但他懶得上到15樓，便將父親交代要給外公的人民幣30萬（約台幣126萬）放在電梯上，並通知對方到電梯門口等；不料外公站在電梯口等待，門一打開卻沒看到錢，急得趕緊通知社區管理員，結果一無所獲，只好報警處理。

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據《網易新聞》報導，該名男子日前受父親所託，要把人民幣30萬拿給外公，但他懶得上到15樓，於是便把錢放在電梯裡，並打電話要對方到電梯門等待；沒想到，電梯門一打開，裡頭卻空無一物，讓外祖父母頓時急了，趕緊打電話告知外孫，同時將此事通知社區管理員，結果還是不知道究竟是誰把錢取走。

警方獲報抵達現場，見老人家心急得很，趕緊先平撫對方情緒，並調閱社區監視器追查，結果始終一無所獲，只好把範圍逐步擴大；經過約2小時努力，警方終於在一支監視器裡發現，有1位男子提著疑似失主的包包離開現場，立即循線找到對方身分。

報導指出，該男子得知警方來意後，隨即交出放在汽車後廂的30萬現金，並解釋他當時偶然在電梯裡發現包包，以為有住戶一時忘了拿，所以才暫時將其收到車上。警方盤點過後，確認包內的30萬元現金分毫未少，最後順利歸還給失主，結束一場虛驚。

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