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板橋介壽公園變態出沒！禿頭噁男「曬鳥耍雜技」　民眾直擊：他在旋轉小啾啾

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民眾在臉書PO文，指板橋介壽公園出現露鳥噁男。（圖／翻攝臉書《我是板橋人》）

▲民眾在臉書PO文，指板橋介壽公園出現露鳥噁男。（圖／翻攝臉書《我是板橋人》）

圖、文／CTWANT

有民眾日前在臉書社團《我是板橋人》發文，指於板橋區介壽公園看到1位禿頭男子，光天化日下在人行道旁露出下體閒晃，面對驚慌民眾時，臉上還露出詭異笑容，甚至耍起雜技，邊曬鳥邊旋轉「那話兒」。新北市海山分局獲報，立刻循線查訪並逮獲該名變態男子，訊後依《妨害風化》罪嫌送辦。

據悉，介壽公園今年整修、重新開放後，成了板橋居民愛來休憩的熱門場所，不少家長都會帶小孩來，但16日有民眾上臉書PO文，指看到有禿頭男子在當地露鳥，「會突然出現在妳面前用力的旋轉他的小啾啾」，還拍下照片提醒民眾留意。

轄區海山分局火速逮人，原PO也發文表示肯定。（圖／翻攝臉書《我是板橋人》）

▲轄區海山分局火速逮人，原PO也發文表示肯定。（圖／翻攝臉書《我是板橋人》）

轄區海山分局員警當天即發現該文章，除立即聯繫PO文民眾了解詳情，也著手調閱該名噁男蹤跡，細心比對後，不到1天即循線將他查緝到案。該露鳥男子雖辯稱自己只是因一時尿急，找不到公廁，才不得不脫褲在戶外便溺。但該牽強說詞警方並未採信，訊後仍依妨害風化罪嫌將他移送地檢署。

警方表示，兒少安全、婦幼保護等案件，向來為國人所重視，呼籲大家如遇到類似公然猥褻的行為，切勿姑息應立即報案，讓脫序人士接受法律制裁，以防制其再犯。

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