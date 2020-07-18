夏天開冷氣「關門窗省電」錯了　專家曝關鍵：會生病

圖文／CTWANT

全台各地近日屢現高溫，許多民眾回家第一件事就是開冷氣，同時緊閉門窗，防止冷空氣外洩。不過，環保局警告，空氣中存在的二氧化碳、一氧化碳、甲醛、細懸浮微粒PM2.5等污染物，容易積存於室內，如果一回家就關閉門窗，恐怕會對人體造成不良影響，建議民眾可將門窗留有1個拳頭的縫隙，幫助室內空氣流通。

基隆市環保局指出，隨著天氣越來越炎熱，室外氣溫飆破攝氏30度，許多民眾一進到室內就是先開冷氣，但密閉環境及舒服的冷空氣會蒙蔽人體感覺，對於室內空氣污染物的存在渾然不知，尤其是二氧化碳（CO2），容易累積於室內，其他像是PM10、PM2.5等懸浮微粒，也會累積於室內，造成人體呼吸道影響。

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環保局說明，室內空氣污染物包含二氧化碳、一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）、臭氧（O3）、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等；對於長時間待在室內的民眾而言，室內空氣品質是很重要的，所以在開啟冷氣的室內空間，還是要將窗戶開啟約1個拳頭大小，保持空氣流通。

環保局強調，有新鮮空氣流通的室內，可有效排出室內污染物，將大幅降低交互感染的機會及減少醫療成本，所以提醒長時間待在室內的民眾，注意室內空氣品質，同時也可利用電風扇或循環扇降低冷氣機負擔，達到節省效率、幫助室內空氣流通的目的。

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