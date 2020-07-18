不甩教召令！男謊稱未收通知　父「大義滅親」打臉遭判刑

▲多數人收到教召令都不會抗拒，但桃園許男卻連2次不去遭判刑。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

多數人收到教召令，都將它當成去「夏令營」，但桃園1名許姓男子收到教召令不甩，第1次已被判有期徒刑3月，但緩刑期間他又再被教召，還是沒學乖「擺爛」不去，遭移送法辦時，對法官謊稱自己沒收到通知，但其父出面作證，指有代他收到寄來家中的通知，還拍照傳LINE給許男，法官據此認定他無故缺席，判有期徒刑4月，且這次不得緩刑。

據悉，24歲的許男，早因曾收到教召令後不去，遭裁處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元、緩刑3年，但去年4月間，許仍在緩刑期間時，教召通知又來，但他照樣不甩、不報到，遭桃園市「後備指揮部」函送法辦。

▲收到教召令不依指定時、地報到，將吃上刑責。（圖／翻攝臉書）

地院審理時，許男否認涉犯《妨害兵役治罪條例》，辯稱自己不住戶籍地、不記得有收到過教召令等，院方請其父到庭作證，耿直的許父未替兒子說謊，稱自己確實有收到，且還用LINE拍照傳給兒子。

許男見連爸爸都不幫他圓謊，才改口稱雖然有收到，但發現時召集訓練已經開始，他覺得自己趕不上才沒去報到。但法官認為其說詞全在卸責，不予採信，仍判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，但這次不得緩刑。

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