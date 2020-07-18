困電梯內手機沒帶！母女「喝對方的尿」求生…4天後才被發現

▲這對母女在自家別墅的電梯受困，4天後才被救出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

在自家別墅內搭電梯，竟突然受困。大陸陝西西安一對母女住在4層樓高的別墅裡，準備搭電梯上樓洗澡時，電梯因不明原因故障，導致2人受困，且家人出差不在家，時間長達4天，只能互相喝對方的尿液、撬開一道小縫維生。所幸經過救治，2人已無大礙。

綜合陸媒報導，這對年齡82歲、64歲的母女當晚乘坐電梯，準備上樓洗澡，沒想到電梯突然故障，導致2人受困，家人又剛好外出出差，身上沒帶手機，2人完全求助無門。

狀況相當緊急，且空氣不流通，女兒只能蹲著，讓母親踩在她背上，將電梯的燈打破，抽出裡面的鐵絲，來把電梯門打開一小道縫，讓2人維持呼吸。

▼母女受困後，機智處理讓2人得以生存。（示意圖／pixabay）



為了活下去，2人約定好，只要其中一方想尿尿，另一方就蹲下去，用手接尿來喝，否則沒有水分，根本撐不下去。2人就這樣困在電梯，互相喝尿液維生，過了4天3夜，直到家人一直聯繫不上，打電話通報消防局，2人才獲救。

2人被救出時，身體狀況相當差，不但眼球凹陷、嚴重缺水，嘴唇乾裂，體內器官也受到不同的損傷，所幸經過治療，身體終於恢復健康，平安出院。對此，收治醫院的護理師稱讚，2人遇到緊急狀況時展現出的求生慾望、解決問題的能力都令人嘆服，就連院內主任開晨會時，都把2人的例子拿出來稱讚，希望同仁好好學習。

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