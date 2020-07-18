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石碇與新北市府共同攜手　啟動振興168觀光列車

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▲ 石碇與新北市府共同攜手 啟動振興168觀光列車。（圖／新北市觀光旅遊網提供）

▲ 新北市再加碼推出「新北振興168」，侯友宜與市府團隊、地方政府攜手業者啟動振興列車。（圖／新北市觀光旅遊網提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

配合行政院發放「振興三倍券」，新北市再加碼推出「新北振興168」，市長侯友宜與市府團隊、地方政府攜手業者啟動振興列車，盼藉多重優惠及好禮刺激買氣，帶動新北經濟發展。侯友宜表示，市府串聯業者祭出多項優惠，就是希望大家到新北市消費，讓新北的商圈、夜市等行業都能因為三倍券受惠。石碇區公所也邀請大家在暑假期間來趟小旅行，歡迎民眾在石碇把三倍券花光、買光、吃光，券留新北，獎落手中。

位在新北市石碇區的山間，LOFT17森活休閒園區被網友們票選為全台十二家景觀餐廳之一，它曾是被遺棄的數十年之久的工寮，整理與規劃後變成一個仍保有水泥工業風的建築空間，店家的無菜單料理理念，堅持讓客人吃得是新鮮有品質的食材，堅持親自去市場挑貨更是用心，配合季節的產物，搭配簡單的料理手法，呈現食材的本質。

石碇區內有新北市推薦的經典伴手禮「許家麵線」，店家力求創新，將麵線與臺灣特色連結，結合養生紅麴及石碇茶元素，開發出手工烏龍麵與手工麵條，期許著融入臺灣魂的「講究」心意，能夠透過一絲一縷雪白的細絲默默傳遞，而在咀嚼與吞嚥之間，彷彿就能看見職人在眼前與麵糰溫柔共處，而這般樸素的滋味，是山與水交織出的原味，也是陽光賜予的讚美。

▲ 石碇與新北市府共同攜手 啟動振興168觀光列車。（圖／新北市觀光旅遊網提供）

▲ 許家麵線職人手作。

石碇區長李浩榕建議大家在擁抱青山綠水之餘，同時走訪附近的石碇老街，有著你絕對不能錯過的豆腐冰淇淋，以豆腐為主題的創意甜點獲得多項烘焙類大獎，是到石碇老街遊玩時必吃的甜點之一。

李浩榕說，曾獲選台北市點心米食嘉年華麻糬大賽獎「最佳特色獎」的阿嬤麻糬、也有參加各項美食競賽，屢屢都能奪得第1名的硬實力的冠軍名店美食「一粒粽」。趁著假日來趟慢活之旅吧！造訪樸實無華的山林小鎮，石碇是假日放鬆的好去處。

「新北振興168」活動優惠豐富又多元，憑在新北消費滿一定金額的發票至官方網站登錄，即可享有月月抽千份獎品的機會，還有實體三倍券500元換特惠券800元等加碼活動。想更瞭解有關新北市振興活動資訊，可上新北振興168官方網站，或於週一至週五上午8：30至下午5：30，撥打專線02-2960-3456分機5298，將有專人為您解答，歡迎多加利用。

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