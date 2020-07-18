▲ 共築2030永續願景！環保局創辦「新北永續未來學院」，20日開放學生報名。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府提出「2030願景」，針對城市永續發展各面向提出為下一個十年藍圖。為了連結新世代、提倡「全球著眼、本地行動」並鼓勵積極回應和解決環境問題，新北市環保局8月25至27日於淡水舉辦首屆「新北永續未來學院」三天兩夜的互動式營隊，對象為設籍或就讀於新北市的高中職至大二（含）在學生。營隊7月20日開放報名，請把握報名機會。

環保局長程大維表示，「年輕人有改變世界的能量，永續議題關乎下一代，必須主動連結新世代。」環保局端出「環保青」青年政策，打破框架並首度舉辦高中以上學生營隊，籌劃互動式體驗行程，希望更了解學生對環境和永續發展的想法，彼此激盪對城市未來的願景想像。

▲▼ 參訪行程則請「海湧工作室」赴白沙灣帶領學員體驗淨灘並學習海洋知識。

課程方面，程大維將以「Actions for future−許新北一個未來」為題揭開活動序幕，並邀請氣候與能源專家林子倫教授、長期關注環境議題的立委洪申翰、經營綠色產業連結平台的「綠學院」創辦人楊雅雲、技嘉科技永續發展辦公室處長朱福政等著名學者專家，就環境、能源、循環以及綠色趨勢產業等各面向進行授課。

參訪行程則請「海湧工作室」赴白沙灣帶領學員體驗淨灘並學習海洋知識；赴榮獲IPSI（國際里山倡議夥伴關係網絡執行委員會）青睞的「三芝共榮社區」，與環境和平共處；踏訪新北市環境教育設施場所「八里垃圾焚化廠」；行程移動過程也提倡搭乘大眾運輸工具，帶領學員在夕陽餘暉中搭乘淡海輕軌幾米主題列車，沿途飽覽新北獨特的青春山海線風光。

活動最後一天則由學員表達學習感受，分組討論提出「2030新北永續願景」，由學者評審並頒發獎項，最後授與學員「新北永續青年大使」，培育新世代關注永續發展的生力軍，期盼未來創造領導行動藍圖、持續參與新北2030願景改造工程。報名相關資訊：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1965，包食宿且名額有限，請把握報名機會。

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