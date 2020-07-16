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淡海輕軌第一期「藍海線」有望年底通車！　侯友宜盼：新北成大台北中心點

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▲▼藍海線淡水漁人碼頭站。（圖／翻攝自新北市政府捷運工程局）

▲藍海線淡水漁人碼頭站。（圖／翻攝自新北市政府捷運工程局）

實習記者郭思妏／綜合報導

新北市為增加民眾的交通便利性，推動三環六線捷運建設，除了已經通車營運的淡海輕軌綠山線及新北環狀線外，淡海輕軌第一期藍海線預計於今年底通車，而安坑輕軌也將於2022年通車，將串連交通路網，並且帶動城市發展，更有望帶來大量的就業機會。

新北市捷運工程局表示，捷運淡海輕軌第一期藍海線已於6月18日完成穩定性測試，預計今年底通車後，民眾將可從紅樹林站直達淡水漁人碼頭，串起淡海新市鎮與漁人碼頭的觀光軸線。

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新北市政府捷運局長李政安指出，淡海輕軌第一期的藍海線，主要是從台北海洋大學、沙崙、淡水漁人碼頭新設置3座車站，簡稱為藍海線。他說，雖然已通過穩定性測試，但後續還是要進行營運模擬演練，並申請初勘、履勘作業，持續朝年底通車目標邁進。

同時，藍海線為了不影響到古蹟保存，並保護清法戰爭滬尾古戰場城岸的遺跡，因此在台北海洋大學站及沙崙站間，建置跨越淡水公司田溪的「高架藍海橋，採用大跨距的景觀橋設計，降低對城岸遺蹟景觀的衝擊。此外，民眾不但在搭乘藍海線時可享受到交通的便利，在捷運車廂內更可以眺望台灣海峽夕陽與橋樑光雕的美景。

另外，捷運局表示，安坑輕軌目前計畫進度達73%，並預計2022年通車，其中，跨越新店溪的安心橋，橋塔高達130公尺，採用鋼箱型結構以降低對河道的影響，同時也縮短新北市新店安坑地區到台北市的通勤時間，至少能節省15至20分鐘，盼能藉此帶動周邊整體發展。

新北市政府透過三環六線建設，各路線也將串起重要的交通路網，並帶動周邊的都市更新、經濟發展。新北市市長侯友宜認為，新北市透過捷運建設帶動城市發展，也將帶來大量就業機會，日後盼透過捷運「三環六線」讓新北成為大台北的中心點。
 

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