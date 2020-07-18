▲ 力推「新北振興168」拚經濟，年輕主持人群與「特斯拉」拍宣傳照。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

振興三倍券在7月15日正式上路，新北市希望留住在地消費，衝一波買氣，推出「新北振興168」方案。多樣折扣優惠及抽獎活動，彷彿新北版的「週年慶」，其中最受矚目的項目就屬「月月抽獎」最大獎的特斯拉電動汽車，重量級獎項令不少民眾直呼期待。

為了讓更多民眾了解在新北消費抽好康的吸引力，替代役男藝人陳奕、副發言人戴湘儀、直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾組成的新北市府年輕主持團隊與新聞局長蔣志薇再度攜手合作拍攝宣傳照，五人與夢幻車款拍下屬於自己最有態度的照片，拍攝時紛紛直呼「大獎是我的！」

陳奕與戴湘儀在宣傳圖中代表小資男女，甜蜜站在特斯拉前擺拍，告訴民眾人人都有機會為親愛的家人抽中特斯拉。王子禾霸氣地靠著特斯拉，宣示新北市三倍券抽獎頭獎是特斯拉，讓三倍券更high三倍！新聞局長蔣志薇開玩笑說，她已經請示過了，抽獎公平公正，如果她抽中大獎不用捐出來，所以會努力登錄在新北市消費的發票抽大獎。

▲▼ 新北市府年輕主持團隊與新聞局長蔣志薇再度攜手合作拍攝宣傳照。

主持人之一的蔡畹鎣是四人主持群中年紀最小的一位，年僅24歲，外型亮麗甜美，在系列宣傳圖中扮演「大學生」，擺拍起來專業感十足。蔡畹鎣表示，此次「新北振興168」方案有隱藏版專屬學生好禮，全國學生只要來新北市累積消費登錄達3000元，除了「月月抽獎」方案外，還有學生專屬加碼抽iPhone 11、AirPods及iPad等，真的非常超值！搭檔王子禾聽完在一旁調皮回應「你已經畢業了，就別肖想這些大獎了。」慘遭蔡畹鎣狠狠一瞪，令在場眾人捧腹大笑。

新聞局長蔣志薇表示，後疫情時代首要之務便是振興經濟、帶動觀光與消費人潮，日前主持群拍攝黃石中繼市場開箱影音、宣傳照及新北好好玩−雙溪夏日特別企劃廣受各界好評，這回再度推出「新北振興168」抽獎活動宣傳企劃，介紹一系列優惠活動，希望將錢潮帶回新北市，而四位年輕主持人代表不同消費族群，透過趣味的社群行銷，呼籲學生、小資男女、上班族朋友。

蔣志薇說，第一輛特斯拉Model 3大獎（市價超過160萬）將從即日起至8月31日止，在新北市境內店家消費並取得統一發票，單張發票消費金額每滿200元有1次抽獎資格累積無上限；從即日起至12月30日，在新北市境內消費滿3000元，登陸發票即有機會抽到第二輛特斯拉Model X（市價超過新台幣330萬元），一人一次為限，千萬不要錯過這波優惠浪潮！更多優惠內容及登錄方式請上「新北振興168」官網：https://168.ntpc.gov.tw。

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