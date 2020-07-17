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婦金山老街沿路花三倍券！浮水印時有時無　店家驚「怎麼那麼多」急報警

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▲ 金山老街疑收假券！振興梅花浮水印時有時無 店家向金山警求助真券...直呼好刺激！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金山老街疑收假券！振興梅花浮水印時有時無。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「振興三倍券」15日開始領取，因面額200元券的梅花浮水印，出現一半有一半沒有，引發店家及消費者的疑慮，新北市金山區「金山老街」16日就傳出，整條街10幾家攤商店家疑似收到假的面額200元三倍券，經金山警分局協助查詢，才確認是真的，讓大家鬆一口氣。

因應新冠肺炎疫情，行政院推出「振興三倍券」15日正式上路，目前已經衝破千萬份，因為是有價證券，「防偽」是民眾最為關心。不過16日就傳出民眾遍尋不著浮水印，擔憂被誤認為是假的不能用。

▲ 金山老街疑收假券！振興梅花浮水印時有時無 店家向金山警求助真券...直呼好刺激！。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金山老街疑收假券，店家向轄區金山警分局求助。

果然16日新北市金山區「金山老街」就有店家發現一位婦人帶著小孩，在金山老街沿路以200元面額的振興券消費，大家剛開始疑惑，她怎麼會有那麼多振興券，等婦人離去，所有店家再把振興券拿起來檢視，不得了！梅花浮水印出現一半而且位置不一樣，以為是偽造，店家向轄區金山警分局求助。

經金山警分局協助查詢，提供中央銀行之振興三倍券防偽辨識說明，給店家做比對，後來確認所有的振興券是真的，店家都鬆了一口氣，大家都說，這就是當初行政院設定的「好領」、「好刺激」的政策，直呼「果然好刺激」 。

經濟部6月份推出「真假三倍券」防偽教學影片，「頭家朋友看過來，收到三倍券要怎麼知道它是真的還假的呢？可以用這三招來分辨，第一、看一看：三倍券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計。第二、摸一摸：用手觸摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可以感覺墨紋凸出紙面。第三、轉一轉：轉動三倍券，會發現左上角面額數字，呈現金色與綠色的變化

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