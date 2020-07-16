幫朋友慶生後…她昏睡「被載進摩鐵」！太累慘遭硬壓崩潰　惡男下場曝光

▲新北一名女子幫朋友慶生後，在車內睡著，孰料卻遭友人載入摩鐵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北一名女子小君（化名）2018年參加男性友人阿勁（化名）的慶生趴後，因身體狀況不佳，在車內昏睡，孰料，卻遭對方載入摩鐵內性侵，事後阿勁還辯稱雙方是男女朋友的關係，讓她決定提告求償500萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐！

小君主張，阿勁2018年12月15日前某日，邀約她參加自己的慶生趴，孰料，用餐完畢後，阿勁竟趁著她身體狀況不佳昏睡車內時，將她載往摩鐵開房間，她驚醒後才發現，人已在摩鐵內，她雖然感覺不妥，但想到以前一起出遊的經驗，認為阿勁應該不至於會出現越軌的行為，勉強同意投宿摩鐵。

2人投宿摩鐵後，小君還陪阿勁外出與同事餐敘，直到同天晚間7時許才回到摩鐵，她因為體力不支在房內休息，期間阿勁多次出手環抱小君都遭到拒絕。到了深夜10時許，阿勁竟不顧小君的抗拒，硬上得逞，事後還辯稱「我們是男女朋友」，讓小君身心受創，情緒低落，除了刑事訴訟外，再向阿勁求償500萬元精神撫慰金。

阿勁表示，對自己的行為深感悔意，希望小君能給他一個改過的機會，因目前僅有約10萬元存款，若向親友籌措可一次性給付80萬元，若小君求償更高金額也會盡力分期付款，但因小君不同意這個提議，雙方才無法成立和解，且小君求償500萬元的金額實在太高，讓他無法同意。

新北地方法院審理後，審酌小君離婚，有2個未成年孩子，目前從事服務業，阿勁離婚，從事裝潢業，勘驗各項事證後，判阿勁應賠償小君100萬元精神撫慰金，全案可上訴。

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