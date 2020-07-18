水球戰發狠扯髮「肉搏邱議瑩」！葉毓蘭奉勸：我出手不能對不起教過的警察

▲立院表決監察委員人事同意權案時，葉毓蘭及邱議瑩發生衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳致平／台北報導

立法院17日進行監察院人事同意權案投票，引發國、民兩黨立委面對面激烈衝突，甚至從水球攻勢升級為近身攻擊。藍委葉毓蘭一把緊緊抓住綠委邱議瑩的頭髮，不停左右拉扯，局勢相當混亂，直到在一旁的同黨立委賴品妤奔上前攔阻，才順利將兩人分開。

事後葉毓蘭在受訪時表示，當下伸手抓髮是「反射的本能動作」，因為邱議瑩在距離很近的地方，直接向她的胸口砸水球。「我一定要保護好我自己，我不曉得立法委員是這麼危險的工作，我們很多的同事都快要被他們圍毆致死」，她繼續補充道，「之所以會有這樣反射動作的原因是，邱議瑩過去真的是惡名昭彰」。

▼葉毓蘭與邱議瑩於立院近身肉搏戰，賴品妤上前協助，接著有更多立委前去幫忙將兩人拉開。（圖／記者李毓康攝／下同）

葉毓蘭強調，自己並沒有要攻擊別人的意思。此外，她也補充道，「我也奉勸其他要攻擊我的人，稍微離我遠一點，因為我出手沒有辦法，否則我對不起我教過的警察學生」。

事實上，從葉毓蘭的臉書貼文可以發現，她對近幾日與民進黨立委爆發的肢體衝突十分不滿，15日在臉書上指控立委陳歐珀對她襲胸、壓胸、肘擊勒頸，並質疑「有需要下這樣的重手嗎？」強調對方的攻擊可能致命。接著，又在下一篇貼文控訴，「在立法院內不是綠委的話，連警察都不把你當人」，並特別於文末加註：#綠委不把藍委當人、#警察好像忘了我們也是人、#不要為了保官位忘了從警初衷等語。

▼葉毓蘭多次於臉書上發文，指控民進黨有需要為了質詢下重手嗎。（影片／取自葉毓蘭臉書）

立院纏鬥多日的監察院長人事案，終於在17日以65比3通過，過關的第6屆監察院人事包含監察院長陳菊，監委包含紀惠容、王榮璋、葉大華、鴻義章、王幼玲、高涌誠、田秋堇、趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉、陳景峻、蘇麗瓊、賴振昌、林郁容、蕭自佑、葉宜津、范巽綠、林文程、郭文東、張菊芳、賴鼎銘、浦忠成、王麗珍、施錦芳、林國明。

不過，國民黨團認為投票結果存在爭議，在總召林為洲帶領下，於當日（17日）下午，帶領同黨立委至北檢告發，要調查是誰偽造文書，主張投票無效，並痛批民進黨「作弊」。林為洲說明，16日的審查會沒有完成法定程序，那17日的投票自然也無效，沒有審查會，就沒有投票，這是法定的程序，國民黨不承認今日的投票同意權行使是有效的，未來將再提告。

▲林為洲偕同黨籍委員前往台北地檢署按鈴告發。（圖／記者邱顯燁攝）