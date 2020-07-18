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「戰地邊緣人」陳柏惟的視角…為了一張票　無辜小女生嚇縮牆角　13萬人笑爆

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▲▼陳柏惟用1小時解說立法院整場衝突。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

▲陳柏惟用1小時解說立法院整場衝突。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟，下同）

記者董美琪／綜合報導

立法院衝突連日上演！17日進行監委人事同意權投票時，上演推擠以及水球戰，讓全台民眾看傻。台灣基進立委陳柏惟po出自己用gopro拍下的「直擊全紀錄」共1小時18分影片，（影片見文末）吸引7782則留言，13萬人次觀看。網友看了紛紛笑說，「這些人實在太荒謬了」、「沒看過立法院的解說轉播」。

▲▼陳柏惟用1小時解說立法院整場衝突。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

立院17日進行監委人事同意權投票，過程出現幾波衝突。陳柏惟用宛如「戰地記者」般的視角，拍攝整場過程。17日晚間他一邊直播，一邊講解立院717之戰，吸引網友觀看，爭相分享。

畫面包括，藍委魯明哲與綠委吳秉叡真的動怒打架，藍委蔣萬安等人見狀趕緊上前勸架，努力拉開雙方，陳柏惟特別解說「這是真的打起來」。

▲▼陳柏惟用1小時解說立法院整場衝突。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

另外，當無黨籍立委林昶佐與陳柏惟要去領票處時，被藍委陳玉珍攔截，陳因伸手進林褲子口袋搶選票，雙方爆發衝突，林昶佐不斷重複喊「妳憑什麼搶我的票」。最後好不容易突破藍營包圍，進入領票區，只見2位有點受到驚嚇的女性議事工作人員，謹慎拿著簽領票簿，給陳柏惟簽名。陳柏惟見狀傻眼大喊，只是為了一張投票單，這一切實在太離譜了。

▲▼陳柏惟用1小時解說立法院整場衝突。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

而國民黨黨主席江啟臣忙著穿梭場外場內，當他在場內發言聲明時，由於場內混亂，陳柏惟發現，其實同黨的人也沒認真在聽。

這場衝突陳玉珍算是「搶鏡」相當多次，除了搶林昶佐票外，當陳玉珍一度拿起麥克風說「台灣民主的遮羞布」，不斷被現場人回嗆「遮陳玉珍啦！」

此外，陳玉珍看到陳柏惟有掛gopro，本來想走到攝影機前澄清，卻因為稍早搶票之故，讓陳柏惟立刻跳開，「我沒有要錄妳，不要浪費我記憶卡，髒東西」，引起網友傻眼又笑出來。

▲▼陳柏惟用1小時解說立法院整場衝突。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

陳柏惟一邊解說一邊笑慘拍手，並表示以後都會用這種方式，讓大家看看跟電視上不一樣的現場狀況，但他也希望不要太快發生。

不少人也忍不住留言，「跪求館長加入」、「看完整場3Q哥講解球賽的直播，唯一邊緣人播報，真的快笑死我了啦，比看綜藝節目還好笑，我不知道我看的是國會還是幼稚園」、「余天大哥非常淡定坐著看這場表演」、「我傻眼+爆笑的看完了」、「快笑死，第一次看直播看到這麼歡樂」、「納稅人的錢被浪費」、「沒看過立法院的解說轉播」、「不小心整個看完」、「到底在幹嘛⋯⋯@@」、「回家吃藥好好笑」。

20200717賽後講評2

不囉嗦 看內容

3Q 陳柏惟發佈於 2020年7月17日 星期五
ET快訊
上任12小時！高市警局長突襲八大放狠話　舞小姐薄紗口罩站一排
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