立院混戰中通過監院人事案　游錫堃坦言難過：該做的都做了

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，民進黨立委以大型塑膠袋與紙板守護游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日上午進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，藍綠黨團數度爆發肢體衝突，國民黨團甚至指控立法院長游錫堃為「作弊院長」，被提名人陳菊獲得65張同意票出任監察院長。對此，立法院長游錫堃晚間受訪時表示，看到臨時會這幾天的發展，自己感到有點難過，但身為立法院長有責任安排審查，「該做的安排都安排了，但如果有立委不來，責任應該在他們」。

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，游錫堃上午9時11分宣布開會後，議事人員便開始布置圈票處與票匭，但遭到多名國民黨立委推倒圈票處及搬離票匭，游錫堃裁示民進黨立委於議場北區領票，其餘黨團於議場南區領票，圈票處則改在議場南、北兩側有布幕的空間。

投票過程中，不僅未參加任何黨團的無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟欲前往南區圈票處圈票時，遭到國民黨立委陳玉珍等人阻擋，雙方爆發推擠衝突；國民黨團總召林為洲也一度跳上主席台，疑似想從主席台上拉下游錫堃。

為確保人事同意權投票順利進行，民進黨團派出多位女立委圍住北區票匭，國民黨立委則在投票截止前約15分鐘，紛紛至南區領票處排隊領票，國民黨立委領票後發現右下角皆有明顯缺角，認為投票後恐為無效票，要求重新領票並欲前往民進黨團分配到的北區圈票處，卻遭到民進黨立委阻擋，國民黨立委隨即拿出水球丟向主席台，民進黨立委也隨即拿出珍珠板保護游錫堃。

游錫堃於中午12時準時宣布開票，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票，由游錫堃宣布陳菊同意為監察院長兼國家人權委員會主任委員。此外，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過。

▲游錫堃宣布陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）



游錫堃晚間受訪時則表示，議事處的同仁是公務人員，沒有理由捲入黨派之爭，國家公務員忠誠於國家，一定會盡最大可能維持客觀中立，但在投票過程中大家都有看到，南區領票處皆有被破壞，已經沒有辦法以常態處理，「如果無法應變，立法院大概不是立法院」，因此按照往例該怎麼辦就怎麼辦。

游錫堃指出，以客觀立場來看，大家都知道在南區領票處「票匭、圈票處都是同一個黨團破壞，又由同一個黨團說要投票」，立法院馬上重新增設圈票處，但該黨團卻又不遵守大會主席的宣布，維持議事順利進行是自己的責任，因此必須做出一些應變，「誰敢保證他們是真正要投票」。

游錫堃說，在野黨要反對議程沒有關係，但邏輯一定要一致，不要一下子質疑程序不合法要杯葛投票，一下子又說要投票，「換成你是大會主席，你會怎麼處理？我不知道，也許有更好的方法，但以我的聰明才智，我這樣做，已經盡我的力量」，而立法院必須要適時行使監察委員的同意權。

游錫堃表示，自己尊重國民黨立委抗爭，「他們總要作些動作」，但期待立法院會議能夠理性，因為國會是最高民主殿堂，自己比較在意的是國會形象與國家發展。

游錫堃認為，身為立法院長有責任安排審查，不僅公聽會有如期召開，全院審查會也照進度在走，「該做的安排都安排了，但如果有立委不來，責任應該在他們」，也坦言看到臨時會這幾天的發展，自己感到有點難過，基於議事的中立盡量不批評，僅就陳述事實讓大家參考。

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