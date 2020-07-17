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暑期青春專案七股潟湖生態之旅暨淨灘活動　佳里警辦預防犯罪宣導

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▲台南市警佳里分局，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，受到熱烈響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警佳里分局，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，受到熱烈響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為積極倡導青少年利用暑假期間走出戶外參加休閒活動，台南市警佳里分局，結合大台南警察之友會佳里辦事處及台南市民防大隊佳里中隊，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」。

▲台南市警佳里分局，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，受到熱烈響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動號召佳里區、西港區、七股區等地區國、高中青少年共襄盛舉，營造一個有活力、青春、健康及歡樂的假期從事正當休閒活動。並特別邀請台南市長夫人劉育菁女士蒞臨主持開幕典禮，期勉藉由活動培養環保觀念，激發青少年潛能，鍛鍊強健體魄，並於會場宣導青少年反毒品、反援交、反危駕、拒菸、反打工詐騙、預防犯罪、加強交通及婦幼安全與為民服務措施等宣導，培養青少年守法、團體合作互助精神，強化法治觀念及愛護地球水資源。

▲台南市警佳里分局，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，受到熱烈響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次比賽計吸引近100名青少年及學生參加，以5人為1組，取前3名為優勝。參賽者報到後前往龍山里海寮碼頭搭乘「龍海號」觀光遊艇，熱情船長兼導覽員林明德沿途介紹七股潟湖漁業及紅樹林濕地生態。終點登上「網子寮汕」無人島開始淨灘比賽。分別以師長、家長帶領學生5人為一組，由佳里分局提供防塵防風護目鏡、手套、大型垃圾袋，淨灘時間30分鐘，雖然期間下起了陣雨，仍然澆不熄大家的熱情。淨灘成果由佳里分局工作人員當場驗收及秤重，共檢拾污染海灘非自然物品總重量達330公斤。淨灘成績依淨灘總重量取1至3名，分別頒發紀念獎牌及精美安全帽，同時結合宣導交通安全之重要性。淨灘結束原艇返回海寮碼頭DIY無限享用現烤鮮蚵及主辦單位提供的在地美味海鮮粥大快朵頤。

▲台南市警佳里分局，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，受到熱烈響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當日計有佳里區、西港區、七股區等地區高中、國中等19隊參與淨灘活動，活動現場首由佳里分局副分局長李銘吉主持開幕典禮儀式，頒獎時斯儀仙分局長特別勉勵青少年朋友，培養正當休閒活動的興趣，多多參與戶外運動及類似公益活動，培養團隊精神與做個守法、有法治觀念的好國民、好學生。

▲台南市警佳里分局，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，受到熱烈響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局偵查隊長尤開欽與交通組巡官李晟邦（路老師）於現場向青少年朋友宣導不要吸菸、反毒、反危駕、反援交、不沈迷網路，不涉足不正當場所，愛護地球水資源。營造一個有活力、健康及歡樂的假期，現場充分展現年輕氣息與朝氣活力，以及秀出青少年們不畏懼烈日，揮灑汗水愛護地球水資源的決心與熱情。

▲台南市警佳里分局，在七股潟湖舉辦「暑期青春專案-七股潟湖生態之旅暨淨灘活動」，受到熱烈響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

比賽結果成績揭曉：第1名：北門高中「昀姍想吃蚵」隊、第2名：黎明高中「淨灘尖兵」隊、第3名：港明高中「小魔女 DO RE ME」， 現場由佳里分局長斯儀仙分別頒發獎牌、獎品鼓勵。

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