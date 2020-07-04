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新北交警啟動「機車安全月」　保護青少年全面防制機車事故

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▲ 新北交警啟動「機車安全月」 保護青少年全面防制機車事故。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北市將7、8月訂為機車安全月，整合工程、宣導、教育和執法，結合暑期保護青少年的青春專案。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

根據交通部道安資訊平台統計，新北市機車事故死亡人數占總交通事故死亡人數的6成，其中又以18−24歲青少年族群有3成之多；為此，新北市將7、8月訂為機車安全月，整合工程、宣導、教育和執法，結合暑期保護青少年的青春專案，加強取締無照駕駛和改裝噪音車輛，全面防制機車事故發生。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，新北市整體交通事故死傷以機車族占了9 成，依年齡和發生事故時段分析，18−24歲為機車事故死傷最多族群，事故發生時段多在下午尖峰時段；其次是65歲以上長者，事故多發生在上午，再其次是17 歲以下少年，事故發生時段多自下午至深夜11點。而機車事故又以自摔、自撞最多。

新北市交通大隊大隊長鄭永裕更提出青少年無照駕駛比例偏高，光是2020年1-5月計取締無照駕駛5290件，而青少年無照駕駛肇因主要為超速、闖紅燈等違反號誌管制、任意變換車道及左轉未依規定等不當駕駛行為占了4成3。

交通局長鍾鳴時表示，為加強防制機車事故，新北市訂定7、8月為機車安全月，將從強化教育宣導、落實監理工作、推動機車安全工程設施和專案執法取締等4 大方向、19項行動方案全面啟動。

鍾鳴時說，針對機車易肇事路段進行車道寬度、路肩等工程改善、增設太陽能藍紅警示燈、每日在各道路的CMS和區公所等政府機關的電子顯示幕公布前一日機車事故資訊、多管道交通安全宣導，以及建議交通部公路總局提高補助機車駕訓班訓練費等等。

警察局也將同步啟動暑期保護青少年的青春專案，增加聯合稽查專案行動，尤其針對青少年無照累犯進行線上行車軌跡分析，即時通報警網加強稽查，並透過大數據熱點分析，調整勤務規劃外，對於未成年無照駕駛，除依法舉發扣管機車，並通知家長、學校管教，尤其要求家長應善盡責任，一起來保護青少年及其他用路人的交通安全。

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