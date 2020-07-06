YS青年職涯發展中心周年慶淨灘　 邀青年與世界接軌！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署YS青年職涯發展中心成立滿2周年，邀約青年一起淨灘，以行動力響應國際淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署YS青年職涯發展中心成立滿2周年，自2018年7月5日成立以來服務雲林、嘉義、台南轄區，超過1萬人次以上的青年，針對青年職涯發展的需求，提供職涯方向規劃、職場能力提升、適性測驗及各系列講座經驗分享，協助青年追求夢想，找到自己的目標。

雲嘉南分署YS青年職涯發展中心協助15-29歲的青年朋友進行職涯規劃，從自我探索到認識就業市場趨勢，並且從北到南邀約各行各業的優秀職涯講師，不僅舉辦職場專業性講座，另外規劃戶外體驗式活動，目的是讓青年可以實際體驗團隊合作、組織規劃及環境認識，可以幫助青年有整合自己的能力，進而去面對人事物瞬息萬變的挑戰。

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YS特別於周年慶當天邀約青年一起淨灘，以行動力響應國際淨灘活動，邀請超過10年以上的淨灘達人台南社區大學林俊成講師，講解國際淨灘分類方式、介紹為何要淨灘，以及如何從淨灘活動去影響政策制訂，現場除了淨灘活動，YS青年職涯發展中心還特別舉辦淨灘賓果活動，各組成員合作挑戰完成最多連線，以趣味性方式帶領青年認識淨灘的意涵。

雲嘉南分署劉邦棟分署長表示，希望藉由YS周年慶淨灘活動，鼓勵青年關注國際議題外，對自我及週遭發生的人、事、物有反思的能力、互動共好，而且能堅持「小行動，大改變」的信念實踐。YS青年職涯發展中心除了多元有趣的講座活動，也有提供專業的職涯諮詢、履歷健檢等免費資源，另也有線上諮詢的服務，鼓勵青年能多多善用。

此外，8月22日將辦理今年度第一場的達人大型講座，邀請幽默風趣的男子團體【黑旋風】，至臺南文化創意產業園區進行演講與演唱的分享會，相關活動與報名資訊請上YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署臉書粉書團或洽詢電話06-302-0036。

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