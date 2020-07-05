基隆外木山淨灘清出200公斤覆網、海漂垃圾　議員張秉鈞：回復海岸純淨樣貌

記者郭世賢／基隆報導

外木山海岸是基隆最美麗的海岸線，更是基隆觀光旅遊必經的景點。為迎接夏天的旅遊熱潮，市議員張秉鈞邀請神豬海底漫遊潛水概念館、海興早泳會及志工朋友，共同舉辦灘淨活動，並順利清除約200公斤覆網及零星垃圾上岸，回復海岸純淨樣貌。

▲ 神豬海底漫遊潛水概念館周彬斌教練特號召10位潛水教練。（圖／基隆市議員張秉鈞提供，下同）

神豬海底漫遊潛水概念館周彬斌教練特號召10位潛水教練，揹著氧氣筒下還清除海底垃圾、清除廢棄漁網，用實際行動保護基隆海洋生態及環境，並順利清除約200公斤覆網及零星垃圾上岸。

▲ 現場除了海興早泳會的志工及一般民眾參與外，同時還有銘傳國中學生到場幫忙。

市議員張秉鈞表示，此次淨灘活動特邀神豬海底漫遊潛水概念館小黑共同舉辦，除了能整理外木山海岸周邊垃圾以外，更能將海底垃圾一併清除 。同時藉由網路來號召民眾，現場除了海興早泳會的志工及一般民眾參與外，同時還有銘傳國中學生到場幫忙，更有遠從桃園的民眾共同參與。

張秉鈞指出，海底垃圾對海洋生態傷害甚鉅，我們要愛護海洋就是需從環保做起；更期望藉著淨灘活動來保護海洋，同時呼籲大家對這片土地及環境保護的重視，為地球盡一份心力。

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