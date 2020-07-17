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快訊 ／柯建銘：3個在野黨邏輯錯誤　「不要只學招數，要學習我的所有思維」　

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記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，監察院長被提名人陳菊獲得65張同意票，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過。對此，民進黨團總召柯建銘表示，希望「同意權行使之亂」到此為止，民進黨團過去再怎麼樣強悍，在同意權行使都有一定的論述，「國民黨不要只學柯建銘的所有招數，要學柯建銘的所有思維」。

▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,立法院長游錫堃宣布陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃宣布陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

立法院臨時會17日進行監察院長及監察委員人事同意權案投票，投票完整結果於下午2時出爐，由立法院長游錫堃宣布，監察院長被提名人陳菊獲得65張同意票，其餘26位監察委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，監察院人事同意權案正式通過，並由陳菊出任監察院長兼任國家人權委員會主任委員。

對此，柯建銘表示，現在衝突已經結束，朝野應該共同合作廢考監，這也是民進黨團在行使人事同意權案時，一直在思考的問題。

▲▼民進黨立法院黨團召開[衝突結束,朝野合作廢考監]記者會,柯建銘,鍾佳濱,鄭運鵬 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團召開「衝突結束，朝野合作廢考監」記者會。（圖／記者李毓康攝）

柯建銘說，很遺憾看到國民黨團從頭到晚「義和團化」，採取衝突、非理性的行為一路秀下限到底，「有這樣的在野黨，我們認為非常可惜」，有正常、強而有力的在野黨才是國家之福，國民黨的思維應該要翻轉，而非只是應付深藍與同溫層，「一直往下秀下限是國民黨的悲哀」。

柯建銘指出，這次監察院的人事同意權行使，是史上最嚴重的衝突，過去民進黨再如何強悍，對於人事同意權的行使都有一定的論述，不管同意與否的表現都非常清楚，從來不會用肢體衝突，包括2014年在民進黨團的積極運作下，讓10監委被提名人落馬，還有1位自行辭退，甚至連監察院長張博雅也只差1票就要落馬，呼籲國民黨不要只學國柯建銘的所有招數，要學柯建銘的所有思維，議事運作背後要有很大的正當性支撐。

柯建銘表示，三個在野黨最大的邏輯錯誤，就是不行使同意權，卻反過來說違法違憲， 包括國民黨團也領了25張票、投下2張無效票，代表國民黨也認同投票行為的適法性，「我要提醒所有在野黨，違法違憲是你們自己做賊喊捉賊、心虛，隨便找個題目蹭聲量」。而根據大法官釋字第632號解釋，總統有提名的義務，立法院有行使同意權的義務，因此在憲政體制下，必須尊重憲政體制。

▲▼民進黨立法院黨團召開[衝突結束,朝野合作廢考監]記者會,柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

柯建銘說，立法院在6月29日決定召開臨時會，並表決臨時會議程，過程寫的很清楚，是經過立法院議決過，整個程序非常嚴謹，「這次我們認為所有程序性非常完整」，今天卻由違法的人提出挑戰，是法律上最大的荒謬之處，敬告國民黨不要活在自己的論述裡，因為沒有人會相信，「你們自己覺得不可笑嗎」。

柯建銘期望，嚴重的同意權行使到此為止，未來大家理性面對一切，朝野共同合作廢考監，讓這次通過考監是末代考監，完成民進黨30幾年來的主張，且包括所有的在野黨都有意廢除考監。

柯建銘表示，國民黨團總召林為洲、黨主席江啟臣要讓國民黨重新站起來，「這是你們的責任」，希望未來立法院能夠重新開始，因為當衝突到達最大的臨界點時，反而是冷靜反思的時刻，呼籲大家暫時沈澱冷靜，共同建立一個理性的新國會，成為讓人民看得起的立法院，這是他的衷心期待。

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