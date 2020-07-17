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民進黨：國民黨選擇動亂自我放棄答詢　應就議事攻防不是肢體！

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▲▼蔡英文黨部交接主席-顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者李佩弦／台北報導

立法院於17日通過監察委員人事同意權案。對此，民進黨發言人顏若芳下午表示，在野黨應該就議事進行攻防，而不是採肢體攻防，國民黨自行選擇動亂，不願意按照程序審查，是自我放棄詢答機會，而非民進黨程序上的不完備。

顏若芳指出，有鑒於前總統陳水扁時代，因為國民黨杯葛監委同意權行使，導致監察權無法運作，大法官會議已在第632號解釋確認為違憲，並指出「總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。」她認為，蔡英文完成這次的監委提名，並交由國會完成同意權的行使，是對憲法義務的落實，更是對國民負責任的表現。

對於當年杯葛同意權行使以致遭大法官宣告違憲，顏若芳指出，國民黨這四天佔領主席台杯葛監委，可說是當年違憲作為的翻版；相較於2014年，前總統馬英九提名監委，即便民進黨是少數黨，也主張廢考監，但都能善盡政黨的憲政責任，透過嚴格的實質審查，以及同意權的行使來淘汰不適任人選，向國民負責，對比之下國民黨委員的張口咬人、破壞議場，誰是真正的對國家國民盡責，其實答案很清楚。

對於國民黨連續四天的杯葛審查，指控被提名人未經過審查，因此程序無效一事，顏若芳則說，實際上被提名人除提供書面審查，也安排口頭審查，相關的程序已經完備，是國民黨自行選擇動亂，不願意按照程序審查，是自我放棄詢答機會，而非民進黨程序上的不完備，在野黨應該就議事進行攻防，而不是採行肢體攻防。

顏若芳說，立法院是全國國民意志的呈現，不能讓少數民意以暴力方式，取代多數民意。國民黨一方面刻意破壞程序、讓審查會無法順利進行在先，一方面卻又高喊程序正義，批評同意權行使無效，不但邏輯錯亂，更是不負責任的表現。

顏若芳表示，民進黨樂見新任監察委員的產生，也期許未來包括國家人權委員會在內等監察業務的執行上，能夠更加落實對人權的保障，讓台灣成為不僅是民主自由，更是守護人權價值的美好國家。

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