國民黨赴北檢告發陳瑩「不在場投票」　柯建銘預告將結果只有「2個字」

▲國民黨團總召林為洲偕同黨籍委員，前往台北地檢署按鈴告發陳瑩案。（圖／記者邱顯燁攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團不滿立法院長游錫堃16日混亂表決，質疑民進黨立委陳瑩「人在電視台錄影，卻有投票紀錄」，質疑陳瑩冒名投票、涉嫌偽造文書，17日下午更赴台北地檢署按鈴告發。對此，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨不用大腦，用義和團的方式製造衝突，想盡辦法破壞議事程序，希望國民黨能夠了解事實，「提告的結果就是誣告」。

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團不滿游錫堃16日混亂表決，通過民進黨團提案，將監察院人事同意權案提報院會，質疑民進黨立委陳瑩「人在電視台錄影，卻有投票紀錄」，質疑陳瑩冒名投票、涉嫌偽造文書。立法院秘書長林志嘉表示，因現場混亂一度發生搶卡片的狀況，以至於陳瑩的卡片誤插至有出席的民進黨立委張宏陸座位。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，在立法院的歷次議事衝突中，使用表决器、表決卡已經時有所聞，在本次臨時會卻發生有國民黨的女立委，趁議事人員插卡時，到民進黨立委的座位將卡拔走，意圖造成民進黨立委不能表決，「我追過去後，他們就灑在國民黨立委的座位區」。

鍾佳濱說明，立法院表決器顯示的是該張表決卡的紀錄，與插在誰的座位無關，可惜國民黨故技重施，搶走民進黨立委的表決卡，雖然遭到民進黨團副幹事長何志偉連忙抽回，卻被誣指「搶了他們的表決卡」。

鍾佳濱說，任何議事杯葛手段當然都可以拿出來，但不要自己參與議事杯葛、破壞表決的正確性，卻又反過頭來要求院會與議場工作人員給出正確無誤的表決結果，結果有出入又要聲稱表決無效，希望國民黨未來在使用表決卡不要再出現犯規動作，當大家進入清點人數、確實投票意向時，就不要再製造混亂，讓議場工作人員背負核發表決卡有出入的責任。

柯建銘受訪時則表示，國民黨不用大腦，用義和團的方式製造衝突，想盡辦法破壞議事程序，希望國民黨能夠了解事實，「提告的結果就是誣告」。

柯建銘也批評，國民黨認為游錫堃作弊，根本是亂講一通，聲稱在表決時沒有拿到表決卡，後來才發現自己根本沒有回到座位上按鈴，呼籲國民黨適可而止，不要再胡作瞎搞，「連誣告也要去告，國民黨懸崖勒馬吧」。

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