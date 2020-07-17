真的沒玩陳玉珍的腳！高嘉瑜澄清：要幫脫鞋…卻無法壓制「粗勇雙腿」





▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，陳玉珍遭排除。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

政治中心／台北報導

為反對監察院長被提名人陳菊的人事案審查，國民黨團自14日起發動占領議場主席台行動，結果被民進黨團16日強行清場，最終只剩下立委陳玉珍一人苦撐。有眼尖網友質疑，立委高嘉瑜是不是在玩陳玉珍的腳？高嘉瑜17日澄清，自己是想脫掉陳玉珍的鋼鞋，想不到「兩隻小手臂終究如螳螂擋車一般，無法完全壓制她粗勇的雙腿。」

為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委於16日下午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，民進黨立委郭國文開始收拾國民黨在地上放置的海報與手版。隨後約於3時46分，由立委鄭運鵬與郭國文衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」行動。

藍綠營立委展開激烈攻防戰，最終只剩下「全副武裝」的陳玉珍，只見她頭戴粉紫色腳踏車安全帽、護目鏡，腳上穿著鋼鞋，身上綁著S腰帶，把自己釘在主席台上。綠營立委則展開口頭遊說攻勢，最後強制將她抱離主席台。

不過有眼尖網友發現，高嘉瑜在努力將陳玉珍帶離主席台過程中，兩手抓著對方的腳踝不放，結果被甩上甩下，質疑是不是在玩陳玉珍的腳。

對此，高嘉瑜在17日下午於臉書澄清，「有人問我，為什麼要玩陳玉珍委員的腳？實情是我先抓住她的腳，並跟其他委員合力，脫掉她那雙致命的『鋼鞋』，范雲委員被她踢到額頭腫一包。」

高嘉瑜說，「為了怕她亂踢踢到其他人，我才想抓住她的腳不要讓她亂踢￼，沒想到我的兩隻小手臂終究如螳螂擋車一般，無法完全壓制她粗勇的雙腿。現在手臂肩膀痠痛，我真的不是在玩腳！」

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