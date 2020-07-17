男開車外出忘加油　「顧路」家屬擔心…枋暖警即刻救援

▲屏東縣枋寮分局佳冬分駐所警員林宗毅、黃玉欣找到唐男，連絡家人帶回。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣唐姓男子駕車外出，忘了加油致故障路中，由於患有失憶現象，讓家人很擔心，枋寮警方獲報找到人，帶回派出所安撫，供應泡麵及開水，再跟其家人報平安。

枋寮警分局佳冬分駐所警員林宗毅、黃玉欣日前晚間接獲民眾報案，表示其失智弟弟一早開車出門，行經屏東縣佳冬鄉佳和路上的慈恩寺時，忘記加油致汽車無法繼續行駛，又一時忘記回家的路，只能焦急慌張地在路邊等待救援，愛弟心切的姊姊連忙請員警幫助弟弟找到回家的路。

員警趕抵現場，發現唐男曾因腦部受傷，導致反應遲緩偶有失憶情形，員警見狀便將其帶返所，見他神色疲憊且因緊張不安，趕緊先提供飲用水及泡麵供其果腹，並安撫他「沒關係，不怕，沒事的，我們陪著你，家人準備要來帶你回家囉」。

家屬表示，往後會多加注意唐男的行動，對員警認真執勤及熱忱為民服務精神表達謝意。

分局長黃國源讚許員警的愛心與耐心，「秉持民眾的小事就是警察的大事」核心價值，積極為民服務精神，值得同仁學習，並提醒民眾家中成員如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，並可向社會局申請預防走失手鍊，或在在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，以防不慎走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬。

► Her今天推出「SKII青春露」230ml原價6250元，特價3788元

►二手票券豐富你的生活