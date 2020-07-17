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情侶有本難念的經　男要女搬離不從大吵…內埔警緩解衝突

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▲黃姓女子坐奈坐在機車上，警方扮演和事佬，提醒法律關係 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲黃姓女子無奈坐在機車上，警方扮演和事佬，提醒法律關係 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓女子與曹姓男友因生活理念相左吵架，曹男要她搬離住處，黃女不肯，發生吵架，內埔警方獲報趕往處理，了解事情原委，勸黃女暫時先搬離該處，以免觸法，黃女聽從勸導離開。

曹姓男子日前向內埔警分局新北勢派出所報案，指遭人騷擾，警員徐佑寧趕赴現場瞭解，發現曹男與黃姓女子為情侶關係，兩人因生活理念相左發生爭執，曹男希望黃女能搬離渠住處，然黃女遲不理會，發生爭吵。

徐員說，趕到現場時，看到黃女獨坐在機車，而曹男在旁不斷大聲喝斥，為緩解現場情緒，他先將曹男拉至一旁詢問狀況；曹表示，不滿黃女在家中大吵大鬧，影響家人生活品質，遂要求她搬離住居處。

他聞到曹男散發濃厚酒味，先安撫情緒並稍作休息。他再到來到黃女旁，一面抄登資料一面聽取黃女說法，黃女說，深夜苦等曹男未回，不料男友泥醉歸來，她沒有未生氣並找男友聊天，男友卻不耐煩，要並將她趕出去。

警方提醒黃女，該住宅為曹男所擁有，雖兩人是男友朋友，但依法曹男可要求她搬離，如不願搬離恐有觸法之虞。聽完警方的勸告，黃女表示會先搬離住處。而警方也向兩人表示，「感情之事警方不便介入，惟切勿做出傷害自己或他人的行為，以免觸法」。

分局長蔡耀順肯定徐員圓滿處理態度，也告知雙方法律上權利，執勤技巧值得同仁學習；並呼籲民眾，感情之事須由雙方冷靜溝通方能處理得宜，切勿任意動用私刑，避免成為了恐怖情人，觸犯法律規定。

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關鍵字：

屏東內埔警察情侶吵架

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