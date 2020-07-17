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快訊／立院外抗議群眾「狂爬拒馬」爆衝突　1警察昏倒嘔吐急送醫

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記者袁茵、羅婉庭／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國、民兩黨在議場內爆發衝突，立院場外則湧入大約800多位抗議群眾，破壞柵欄拒馬，高喊要進入議場。面對場外抗議人士，警察局保四、保六、中正一則共出動700名員警備戰，更從院內調出霹靂小組，然而卻在雙方推擠中，有一名警察身體不適，當場昏倒、嘔吐，而民眾則大喊「有警察昏倒了，給他加油，辛苦了！」

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議，員警身體不適嘔吐送醫。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議，員警身體不適嘔吐送醫。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

據了解，國民黨動員高達20輛遊覽車，來自新北、新竹、桃園的民眾占多數，上午九點左右濟南路約聚集800多人，預計前往中山南路、青島東路，最終目標是監察院，隨後將在監察院外「灑冥紙」抗議。警察局也出動700名警察，維護立法院周遭治安。

相較於立法院議場內藍綠立委的火爆對峙場面，在場外抗議的民眾動作也不斷，在上午九點半左，國民黨立委鄭正鈐從院內拋出圈票處帷幕與框架，濟南路群眾情緒火爆衝上拒馬，拋擲物品砸向立院康園餐廳外員警，員警立即舉起「下令解散」牌子與防護網。

國民黨戰車麥克風手於群眾後方高喊「不要砸警察」完全無效，目前約有50多位民眾站上拒馬，包含杏仁哥在內，爆發激烈推擠。

對於國民黨在場外架起舞台、遮陽帳棚與戰車，國民黨副秘書長李彥秀在戰車上也指出，今天在現場不只是支持國民黨的朋友，還有一群剛放暑假的大學生，上街頭捍衛中華民國民主還有年輕的下一代。陳菊在監察院有多少案件，「左手監督右手」是要如何監督？未來監察院變成東廠，國民黨裡每個人都會被抹黑、被調查，這樣的情形如同民主已死。

一名來自高雄的革實院青年高喊，陳菊做市長這麼久，官司纏身，被彈劾、糾正多起案件，這樣的人適合當監察院長嗎？她必須下台，台灣不要這樣的監察院長。

該青年表示，陳菊擔任高雄市長這麼多年，高雄卻沒有建設，從全台灣第二大都市變成第三大都市，氣爆善款更被查出違法使用。如今監委名單又是一片綠油油，「監察院還是獨立機關嗎？司法還有獨立性嗎？」，絕對拒絕民進黨分贓，大家要勇敢守護民主，監察院絕對不能變成民進黨的養老院！台灣人民沒有虧欠民進黨，拒絕民進黨「玩爛」中華民國民主。

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議，員警身體不適嘔吐送醫。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議，員警身體不適嘔吐送醫。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

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