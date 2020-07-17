「冰冰漆」來了！屏東旭海學童擠鐵皮屋上課如火烤　善心人助降溫

▲滿州旭海學童在鐵皮屋烈日高溫下上課，廠商致贈「冰冰漆」，警方會同善心人士粉刷完成，讓學童樂開懷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島滿州鄉旭海小學堂20名學童，擠身鐵皮屋內就學，炎熱高溫影響學習，過媒體披露後，善心廠商欲捐贈自家研發「冰冰漆」，遂透過台北市警察局聯絡屏東縣政府警察局表達捐贈意願，順利將冰冰漆寄送到小學堂，再由恆春警察分局結合恆春鎮人間有愛關懷協會，出資僱工完成隔熱漆施工，有效降低學堂室內溫度，讓學童們笑顏逐開，喜悅地在感謝卡上畫上大大的愛心，表達謝意。

▲▼施工粉刷、學童感謝卡。

旭海小學堂因高溫炎熱又負擔不起高價電費，消息傳開，熱心廠商寄送2大桶「冰冰漆」，強調上漆後屋頂表面形成阻隔，節省6成空調耗費，正符合小學堂需求。

負責人潘女士考量屋頂施工專業安全性，考量旭海距恆春來回車程2小時，招商不易且經費拮据，經縣政府相關單位及恆春分局協請「人間有愛關懷協會」理事長吳水女（玫瑰姐）及總幹事陳賜恆女士贊助，尋覓意願配合油漆師傅，日前清晨協會幹部及勤指中心主任廖舜惠一行人驅車慰問訪視。

將事先準備的故事書、學習本及玩具、布偶、餅干分贈學童們，配合旭海所員警及油漆達人努力趕工並順利完工。潘女士表示，施工後鐵皮屋溫度降低了，暑假即將來臨，數十位學童們將有了更好的學習及居住環境，感謝善心人士無私無悔付出及協助，更獲得在場學童及阿公阿嬤歡呼，學童也露出燦爛笑容。

恆春警分局分局長陳鴻忠表示，旭海小學堂為數十位學童居住及學習處所，很高興同仁能主動參與這次這麼有意義的活動，更感謝遠在北部及恆春善心人士協助，共同關懷弱勢族群，推動為民服務工作。

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