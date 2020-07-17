首見AI智慧控制降溫防曬傷　紅龍果更鮮艷甜美

▲屏東縣萬丹鄉農民洪兆濡種植紅龍果，首度使用AI智慧溫控系統，果實更鮮艷甜美 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉農民洪兆濡種植紅龍果，首度使用AI智慧溫控系統，當濕度、溫度及光度超過紅龍果承受的因子，會自動噴水降溫，減少紅龍果曬傷，植物生長更強勢，果實也特別鮮豔甜美。

44歲的洪兆濡，原在科技業上班，11年前辭職返家種田，原來接續父親的稻穀種苗繁殖工作，因為和長輩意見經常不合，8年前獨立出來租地種紅龍果。

經常在紅龍果比賽得獎的洪兆濡，從5分地紅龍果園擴展到現在約1.5公頃，其中6分地申請到產銷履歷驗證，他利用燈照技術控制產期，他把盛產期調整在冬季生產，減少夏季大量紅龍果上市，造成價格波動。

洪兆濡為了種田，上過各種農改場和農試所的課程，從設施、果樹、魚產、觀賞魚，直到有次老師介紹到紅龍果一顆可以賣到200元時，他眼睛為之一亮，馬上投入種紅龍果，從學習中獲取經驗，最早使用燈照控制產期，且全園草生栽培，綠草如茵的草坪，不灑農藥、肥份充足，引來蚯蚓及蟲蛙進駐，生態豐富。

洪兆濡說，錯開產季後價格更穩定，不但銷往國外，最近國內超市也推出訂購專頁。而因近來因天氣炎熱，紅龍果葉片被曬傷情形嚴重，造成植株葉片黃化枯死，他透過改良場協助裝置AI智慧溫控系統，結合溫度濕度及光度因子，超過一定指數會自動灑水降溫，利用數據和手機連接，在家也可以掌握果園的環境，適時改變溫度，讓紅龍果植株更健康、果實更甜美，產量及產值更穩定。

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