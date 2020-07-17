繼「萬安緊抱」後…陳玉珍「伸手入林昶佐褲袋」　網驚識貨：專挑男神！





▲林昶佐表示，陳玉珍想搶他的選票。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

政治中心／綜合報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團質疑程序有問題，點名民進黨立委陳瑩16日人在錄影卻有投票紀錄，涉嫌偽造文書，要求停止投票，並與民進黨立委發生衝突。而無黨籍立委林昶佐表示，自己被國民黨籍立委陳玉珍伸手到褲袋裡搶選票，引發網友驚呼，「玉珍果然識貨！專挑立院男神下手！」

立法院臨時會14日上午行使監察院人事同意權案投票，為確保議事順利進行，民進黨團在16日晚間夜宿議場，並在17日上午7時準時進入議場。游錫堃於17日上午9時11分進入議場宣布開會，宣布投票截止時間為中午12時，並請工作人員布置投票所，但遭到多名國民黨立委推倒圈票處及搬離票匭，國民黨立委鄭正鈐甚至將圈票處丟出立法院區外。

眼見國民黨立委不斷以保溫瓶敲擊桌子干擾投票進行，甚至強行將票匭拆除，議事人員則將票匭改到一旁的電話亭空間，民進黨立委陸續至北區領票處領票、投票，多名民進黨女立委則層層包圍北區票匭，讓圈完票的民進黨立委能順利投票。

投票過程中，林昶佐、台灣基進立委陳柏惟欲前往南區圈票處圈票時，也遭到陳玉珍等人阻擋，雙方爆發推擠衝突，民進黨立委賴品妤等人也立刻上前幫忙，兩人最終皆排除障礙完成投票。

然而卻有眼尖網友發現，陳玉珍手部位置相當接近林昶佐的下體，引發網友熱議。林昶佐也於事後在臉書上回應，是陳玉珍伸手到他的褲袋裡，試圖搶選票，而自己正在護票。

▲林昶佐與國民黨立委拉扯，前助理賴品妤在身後助陣。（圖／記者李毓康攝，下同）

面對陳玉珍的行為，網友們紛紛表示，「支持Freddy提告性騷擾~」、「原來除了萬安 委員你也是在她的名單裡」、「照慣例, 我覺得她有其他意圖.....」、「又在趁機吃男生豆腐，他的手被夾後，還那麼靈活，根本作秀」、「感覺是比較想吃你豆腐，因為太帥了」、「原來戰地精神就是伸進別人的口袋」、「果然 會挑人下手 咦」。

而陳玉珍則解釋，「我也覺得他碰我我不舒服啊」，強調自己不想罵對方啦，林昶佐是年輕立委，這麼有未來的立委信仰的民主價值是什麼？「我就問他，對民主信仰價值是什麼？請問民進黨做票他的看法，我公開問他」。

有媒體追問，過去在衝突時曾緊抱蔣萬安，這次跟林肢體拉扯，是否碰到他腹肌胸肌？陳玉珍表示不知道，「我在裡頭沒想這些事情，我想的是為金門爭取建設、國家怎麼進步，這才是我們想的事情，我不是想兒女私情的人」。

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