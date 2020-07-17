搶選票手伸林昶佐褲袋　陳玉珍：我沒在想兒女私情

▲林昶佐與陳玉珍爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院臨時會17日進行監委人事投票，上午投票時，無黨籍立委林昶佐與國民黨立委爆發衝突。林昶佐隨後在臉書指控，在領取選票時，被國民黨立委嚴重干擾衝撞，國民黨立委陳玉珍還試圖要伸進去他褲袋搶選票；對此，陳玉珍則反批，「我也覺得他碰我我不舒服啊」，並反問林昶佐，對於民進黨做票有什麼看法？

立法院17日上午開始投票後，國民黨立委拒絕投票表達抗議，並不斷干擾投票，最後議事人員將選票圈蓋處轉移到議場旁的電話亭。而在投票過程，林昶佐一度與藍委爆發衝突，他在臉書表示，必需說明清楚，「這些畫面是陳玉珍伸手到我褲袋裡面搶我的選票，我在護票」。

對於林昶佐的指控，陳玉珍表示，「我也覺得他碰我我不舒服啊」，強調自己不想罵他啦，林昶佐是年輕立委，這麼有未來的立委信仰的民主價值是什麼？我們看大格局，「我就問他，對民主信仰價值是什麼？請問民進黨做票他的看法，我公開問他」。

「他認為我阻止他投票，我該得到什麼懲罰？」陳玉珍表示，剛剛民進黨、院長阻止所有國民黨立委投票，請林昶佐不要看到小我，要看大我，「我回問林昶佐，你不要只考慮自己這裡、那裡怎樣，男子漢大丈夫，國會議員想想國家大事」。

有媒體追問，過去在衝突時曾緊抱蔣萬安，這次跟林肢體拉扯，是否碰到他腹肌胸肌？陳玉珍表示不知道，「我在裡頭沒想這些事情，我想的是為金門爭取建設、國家怎麼進步，這才是我們想的事情，我不是想兒女私情的人」。