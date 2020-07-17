退警立院外高喊「衝進去」朝警砸雞蛋...國民黨「勸阻無效」怒轟：警察快抓他！

記者羅婉庭／台北報導

立法院通過監察院長及委員人事案，議場內藍綠立委拉扯，阻擋投票，場外藍營抗議者卻先行內鬨，眼看抗爭無效，「藍天行動聯盟」等退休軍公教團體開始鼓譟，煽動群眾闖院內，並朝員警投擲雞蛋，國民黨新北市議員陳明義等人勸阻無效，直接怒喊「警察快抓他」。





▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議丟雞蛋。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨立院外場抗爭卻發生內鬨，退休警察團體在人群中不斷鼓譟、煽動其他抗議者，並開嗆戰車上的國民黨民代作秀、走狗，拿麥克風不斷高喊「不要在演戲了！給我滾下來」，不讓民代繼續發言，更有民眾揚言衝進立法院內打民進黨立委。





▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議丟雞蛋。（圖／記者林敬旻攝）

陳明義、田方倫等人在戰車上安撫群眾保持理性，一名藍天行動聯盟成員一度衝上戰車要打陳明義，最後被其他人趕下車。一行人索性改往立院康園餐廳旁出口，開始向員警投擲雞蛋。活動幹部見狀多次勸阻，頻喊「維持理性，不要違法！」，民眾情緒卻更加激動，再度開始推擠、吶喊、丟雞蛋。

陳明義呼籲現場警方，「誰違法就直接抓走！那不是國民黨的！」，員警邊閃避雞蛋邊持大聲公喊「學長冷靜」，朝兩側移動，剩下的雞蛋全砸在群賢樓高牆上。





▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議，周邊警力部署。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）