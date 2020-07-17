因反年改衝突遭起訴　吳斯懷：相信司法還有一點公正的空間

▲立法院表決監察委員人事同意權案，吳斯懷針對被起訴一事回應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委吳斯懷等13人2018年因反年改突襲立院，導致多名員警、記者受傷，17日依煽惑犯罪、傷害等罪嫌遭起訴。吳斯懷受訪時表示，會依照法律程序，維護憲法賦予的言論自由、集會結社自由，「我還是相信中華民國司法還有一點點公正的空間。」

立法院17日進行監察委員人事同意權案投票，國民黨團發動抗議，甚至議場上演水球大戰，吳斯懷因開刀手術恢復中，全程坐在輪椅上，拿著抗議手板聲援黨團。

針對八百壯士抗議遭起訴，吳斯懷辦公室稍早透過聲明稿批評，民進黨刻意於今天操作此起訴案件，顯然是為陳菊的不適任監察院長掩護，更加劇社會分裂之現象，「吳斯懷委員對於司法檢察機關未能依法保持行政中立，表達非常遺憾與不能認同之意；更對民進黨刻意操作掩護不適任監察院長及委員之手段，表達人民的憤怒。」

立法院臨時會於中午結束後，吳斯懷在前往參加黨團會議的途中受訪，媒體問「會覺得委屈嗎？」吳斯懷表示，當然會有這種感覺，「我還是相信中華民國司法還有一點點公正的空間。」

同樣是衝撞立院抗議，跟太陽花運動的結果卻大不同，吳斯懷說，「我想大家更應該有一個清楚對照，我們願意相信中華民國司法還是公正的」，並表示會依照法律程序，維護憲法賦予的言論自由、集會結社自由。

媒體追問「相信中華民國司法，但是相信蔡政府嗎？」吳斯懷表示社會自有公評。至於衝突過程中遭質疑有黑衣人助陣八百壯士，吳斯懷強調，那些人跟八百壯士毫無關係，至於有些事情到了法庭再說。