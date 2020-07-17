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大學指考英文頂標82分近五年最高　數甲數乙變難「五標近五年最低」

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考今日公布成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年指考成績將今（17日）上午9時在網路上公布。大考中心同時公布各考科5項成績標準、原始分數和級分對照表、級分人數百分比累計表。大考中心統計，數甲、數乙今年五標均下降，兩者頂標分別為60分77分，創下5年來新低；至於英文科頂標為82分，創下5年來最高。

大考中心今天公布109學年度指考成績，及各科5標「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」分數。今年各科頂標分數分別為國文科77分、英文82分、數甲60分、數乙77分、化學86分、物理76分、生物75分、歷史75分、地理76分、公民76分。

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▲▼109學年度只考五標 。（圖／大考中心提供）

▲109學年度指考五標 。（圖／大考中心提供）

大學入學考試中心主任周兆民指出，今年指考有4萬3748人報考，比去年減少，但非應屆考生人數增加，尤其自然組考科增加人數較多，他推估，可能部分考生念大學一段時間後，發現興趣非所讀科系，因此選擇重考。

周兆民進一步指出，英文科頂標、前標、均標是近5年新高；數學科部分，數甲和數乙5標都是近5年新低，整體鑑別度指標也都小幅下降，後續將分析檢討，希望讓分數分布更趨近於理想。

另外，今年化學科頂標、前標、均標都是近5年新高，生物科5標則是近5年新低，物理科分數頂標比去年提升，均標、後標、底標皆下降；歷史科、地理科、公民科5標則與去年差異不大。

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