指考成績公布　分發最低「英、數甲、物理」33分就可填志願

▲大學指考成績今日公布。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（17日）公布指考成績，大學考試入學分發委員會也同步在考試分發委員會網站公布今年度招生額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。考分會也說明，今年76種採計組合中，最低的登記標準落在「英文、數學甲、物理」這個採計組合，原始總分33分以上之考生可參加登記。

考分會指出，今年共有62校1881個系組參與考試分發招生，招生名額共有 33,278名，較去年減少1,298人，約占 3.8%，各招生管道回流名額總計8,840 名，亦較去年減少1,161人，推估今年錄取率約較去年略為上升，約為8成左右。

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▲109學年度指考五標。（圖／大考中心提供）

考分會提醒考生，即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至7月27日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至7月28日中午12時止，考分會網站亦提供「繳費單下載及繳費紀錄查詢系統」讓考生查詢使用。

另外，登記時間從7月24日上午9時起至7月28日下午4時30分止，逾期無法受理，預定8月7日放榜。特別提醒因疫情補考考生，仍須於原訂時間繳交登記費，另於8月2日中午12時完成登記志願，詳細規定請參閱考分會相關公告。

考分會指補充，招生簡章原刊列之稻江科技暨管理學院及康寧大學健康照護管理學系（台南校區）已確定不參與今年度考試分發招生，請考生留意。

